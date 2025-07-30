Airfryer’da Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Doyurucu Bowl Tarifleri

Philips Çift Hazneli Airfryer ile tek seferde iki farklı yemek yapmak mümkün. Yani hem tatlı hem tuzlu tarifleri beraber yapabiliyorsunuz.

Hindi Bowl hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif.

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

1 parça hindi göğüs

1 domates

1 salatalık

3 yaprak marul

1 yemek kaşığı haşlanmış mısır

Yarım su bardağı basmati pirinç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Marine için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Kekik

Kırmızı toz biber

Yapılışı:

1. Basmati pirinci haşlayın.

2. Hindinin marinesi için malzemeleri karıştırın ve dilimlenen göğüsleri içinde bekletin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine marine edilmiş hindiyi alıp pişirin.

4. Domates ve salatalığı istediğiniz şekilde dilimleyin. Marulu da doğrayın.

5. Kasenin altına pirinci koyun. Üzerine hindiyi ve diğer malzemeleri ekleyin. Son olarak zeytinyağı, limon ve tuz ekleyin.

Yanına bir de tatlı bir bowl yapmayalım mı?

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

3 parça dondurulmuş muz

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı yulaf

1 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

Yarım elma

Yarım muz

1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı:

1. Dondurulmuş muz, yoğurt ve sütü blenderdan geçirin.

2. Yulaf ve kabak çekirdeği içini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesin alın ve pişirin.

3. Tüm malzemeleri kaseye alarak afiyetle yiyebilirsiniz.