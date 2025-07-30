Airfryer’da Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Doyurucu Bowl Tarifleri
Bowl tarifleri hem doyurucu hem de lezzetli oluyor. Yazın özellikle en rahat öğünlerden olacak bowlların birçok çeşidi var. 'Lezzetli ve güzel bowlları Airfryer'da kolayca nasıl yapabilirim?' diye merak ediyorsanız gelin tariflere bakalım...
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Noddle Bowl
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Hindi Bowl - Muzlu Bowl
Tavuk Bowl
Nohutlu Bowl
Bal Kabağı Bowl
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Somonlu Bowl
Yumurtalı Bowl
Köfteli Bowl
Buda Bowl
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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