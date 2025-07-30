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Airfryer’da Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Doyurucu Bowl Tarifleri

etiket Airfryer’da Hazırlayabileceğiniz Sağlıklı ve Doyurucu Bowl Tarifleri

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 19:01

Bowl tarifleri hem doyurucu hem de lezzetli oluyor. Yazın özellikle en rahat öğünlerden olacak bowlların birçok çeşidi var. 'Lezzetli ve güzel bowlları Airfryer'da kolayca nasıl yapabilirim?' diye merak ediyorsanız gelin tariflere bakalım...

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Noddle Bowl

Noddle Bowl

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 parça pişmiş noddle

  • 3 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 1 havuç

  • 1 soğan

  • 1 avuç brokoli

  • 1 kabak

  • 1 kapya

  • 8 mantar 

  • 1 çay kaşığı zencefil

Sosu için:

  • Yarım çay bardağı soya sosu

  • 1.5 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker

  • 1 tatlı kaşığı acı sos

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • Yarım su bardağı su

Yapılışı:

1. Sebzeleri jülyen şekilde doğrayın.

2. Sosu için tüm malzemeleri karıştırıp tencerede pişirin.

3. Sebzelerin tümünü Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin, üzerine yağ gezdirin. Belirtilen sürede pişirin.

4. Noddle, sos ve pişen sebzeleri bir kasede bir araya getirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile lezzetli ve sağlıklı tarifler yapabiliyorsunuz. Az yağ ile kızarttığınız yemekler özellikle yazın çok hafif oluyor. Sağlıklı ve lezzetli tarifler için Philips Çift Hazneli Airfryer hep yanınızda!

Hindi Bowl - Muzlu Bowl

Hindi Bowl - Muzlu Bowl

Philips Çift Hazneli Airfryer ile tek seferde iki farklı yemek yapmak mümkün. Yani hem tatlı hem tuzlu tarifleri beraber yapabiliyorsunuz.

Hindi Bowl hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif.

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 1 parça hindi göğüs

  • 1 domates

  • 1 salatalık

  • 3 yaprak marul

  • 1 yemek kaşığı haşlanmış mısır

  • Yarım su bardağı basmati pirinç

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • 1 çay kaşığı tuz

Marine için:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • Kekik

  • Kırmızı toz biber

Yapılışı:

1. Basmati pirinci haşlayın.

2. Hindinin marinesi için malzemeleri karıştırın ve dilimlenen göğüsleri içinde bekletin.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine marine edilmiş hindiyi alıp pişirin. 

4. Domates ve salatalığı istediğiniz şekilde dilimleyin. Marulu da doğrayın.

5. Kasenin altına pirinci koyun. Üzerine hindiyi ve diğer malzemeleri ekleyin. Son olarak zeytinyağı, limon ve tuz ekleyin.

Yanına bir de tatlı bir bowl yapmayalım mı?

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 150°

Malzemeler:

  • 3 parça dondurulmuş muz

  • 1 çay bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı yulaf

  • 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi

  • Yarım elma

  • Yarım muz

  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı:

1. Dondurulmuş muz, yoğurt ve sütü blenderdan geçirin. 

2. Yulaf ve kabak çekirdeği içini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesin alın ve pişirin. 

3. Tüm malzemeleri kaseye alarak afiyetle yiyebilirsiniz.

Tavuk Bowl

Tavuk Bowl

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 17 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 tavuk göğsü

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

Karnabahar için:

  • 1/5 karnabahar

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Karnabaharı doğrayın. Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyip Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın. 160 derecede 30 dakika pişirin.

2. Tavukları küp küp doğrayın. Airfryer'ın sağ haznesine tavukları alın. Soya sosu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyin ve pişirin.

3. Kaseye tavuk ve karnabaharı yerleştirin.

Nohutlu Bowl

Nohutlu Bowl

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz sarımsak

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • Tuz

  • Karabiber

  • Yarım kabak

  • Yarım patlıcan

Yapılışı:

1. Nohutları zeytinyağı, toz sarımsak, kimyon, zerdeçal, tuz ve karabiberle birleştirin ve karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alıp 2-3 dakika pişirin. 

2. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine sebzeleri alıp 200 derecede 15 dakika pişirin.

3. Tüm malzemeleri kaseye alın.

Bal Kabağı Bowl

Bal Kabağı Bowl

Tatlı bir bowl yapalım...

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi:180°

Malzemeler:

  • 2 dilim bal kabağı

  • Yarım avokado

  • 1 muz

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

1. Bal kabaklarını küp küp doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve belirtilen sürede pişirin.

3. Pişen bal kabaklarını püre haline getirin. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin. Bowlunuz hazır!

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Somonlu Bowl

Somonlu Bowl

Tam balık sevenlere göre bir bowl tarifimiz var!

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 parça somon

  • Yarım su bardağı basmati pirinç

  • Çeri domates

  • Salatalık

  • Havuç

  • Yarım avokado

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

Yapılışı:

1. Somonu Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve pişirin.

2. Pirinci haşlayın.

3. Domates ve salatalığı doğrayın. Havucu rendeleyin. Avokadoyu da dilimleyin.

4. Kaseye önce pirinci koyun ve üzerine somonu ekleyin. Sebzeleri de ekleyip zeytinyağı ve limon suyunu bowlun üzerine gezdirin.

Yumurtalı Bowl

Yumurtalı Bowl

Kahvaltı için ideal kaselerden biri olacak yumurtalı bowl hazırlamak çok kolay.

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 140°

Malzemeler:

  • 1 yumurta

  • Beyaz peynir

  • Domates

  • Kapya biber

  • Taze soğan

  • Avokado

Yapılışı:

1. Yumurtayı Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve belirtilen sürede pişirin.

2. Sebzeleri istediğiniz şekilde doğrayın.

3. Kaseye sebzeleri, peyniri ve yumurtayı yerleştirin.

Köfteli Bowl

Köfteli Bowl

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 1 soğan

  • 300 gram kıyma

  • 1 yemek kaşığı maydanoz

  • Yarım yemek kaşığı kekik

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam tuz

  • Havuç

  • Mor lahana

  • Kabak

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri birleştirin ve köfte haline getirin. Köfteleri yaptıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve pişirin.

2. Sebzeleri ince şekilde doğrayın ve kaseye ekleyin.

3. Kaseye sebzeleri koyun, üzerine köfteleri ekleyin.

Buda Bowl

Buda Bowl

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 14 dakika

Pişirme derecesi: 190°

Malzemeler:

  • Yarım bardak basmati pirinç

  • Tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • Mor lahana

  • 1 bardak haşlanmış nohut

  • Avokado

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri küp küp doğrayın. Üzerine sıvıyağ gezdirin. Philips Çift Hazneli Airfryer'a alın ve pişirin.

2. Pirinci haşlayın.

3. Avokadoları dilimleyin. Mor lahanaları da doğrayın.

4. Pirinci kasenin altına alın, üzerine sebzeleri koyun ve hazır!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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