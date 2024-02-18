Aile Pozu Geldi! Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'li Kalp Çarptıran Paylaşım

Türkiye'nin en beğenilen, en aşık ve en yakışan çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti fotoğraflarıyla bizi aşka özendiriyor. Paylaşımlarını yakından takip ettiğimiz çiftten yeni paylaşım geldi. Başak Dizer aile pozunu paylaştı!