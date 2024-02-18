Aile Pozu Geldi! Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'li Kalp Çarptıran Paylaşım
Aile Pozu Geldi! Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'li Kalp Çarptıran Paylaşım
Türkiye'nin en beğenilen, en aşık ve en yakışan çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti fotoğraflarıyla bizi aşka özendiriyor. Paylaşımlarını yakından takip ettiğimiz çiftten yeni paylaşım geldi. Başak Dizer aile pozunu paylaştı!
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En beğenilen çiftler arasında yer alan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ hem birbirlerine yakışmaları hem de güzel evlilik hayatlarıyla oldukça sık gündeme geliyor.
Paylaşım yapmaktan çoğu zaman uzak duran çift, nadirde olsa kendilerini ve aşklarını fotoğraflarda dile getiriyor.
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıktığı programlarında eşine olan hayranlığını ve aşkını sık sık konuşması "Biz hiç sevilmemişiz!" dedirtse de onlar adına da ayrı bir mutluluk duyuyoruz.
Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yılbaşına aşıklar şehir Paris'te giren çiftten geç gelen yılbaşı fotoğrafları da oldukça ilgi çekti.
Çiftten aşk dolu başka bir paylaşım daha geldi;👇
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Aile pozu paylaşan Başak Dizer'in Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'li paylaşımı beğeni topladı.
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Sevgililer Günü'nü de Paris'te geçiren çift tatillerine devam diyorlar.
Başak Dizer Paris'teki bir restorandan paylaşım yapıyor.
Çiftin aile pozuna gelen yorumlar ise;👇
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