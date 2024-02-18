Biscolata Erkekleri Çekilin Büyüğünüz Geldi! Edis Seramik Hamuru Açtığı Anları Paylaştı

Sevilen şarkıcı Edis sosyal medyayı çok olmasa da sık kullanmaya çalışan biri. Geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'ndeki yalnızlığı vurgulamak için çektiği videodan sonra sıra kil hamuru açmaya geldi. Biscolata erkeklerine taş çıkaracak olan Edis'in seramik hamuru açtığı görüntülere yorum yağdı.