Biscolata Erkekleri Çekilin Büyüğünüz Geldi! Edis Seramik Hamuru Açtığı Anları Paylaştı
Biscolata Erkekleri Çekilin Büyüğünüz Geldi! Edis Seramik Hamuru Açtığı Anları Paylaştı
Sevilen şarkıcı Edis sosyal medyayı çok olmasa da sık kullanmaya çalışan biri. Geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'ndeki yalnızlığı vurgulamak için çektiği videodan sonra sıra kil hamuru açmaya geldi. Biscolata erkeklerine taş çıkaracak olan Edis'in seramik hamuru açtığı görüntülere yorum yağdı.
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Şarkıları ile hayatımıza renk katan, yakışıklılığı ile göz kamaştıran Edis, oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip.
En son "Ayyaş" şarkısı ile büyük beğeni toplayan Edis'ten daha çok şarkı ve daha çok konser bekliyoruz.
Konserlerinde muhteşem bir sahne sergileyen ve sahne şovunda kısmen Tarkan'a rakip olan Edis, sevenlerini eğlendirmede de oldukça başarılı.
Sosyal medyayı elinden geldiğinde aktif kullanmaya çalışan Edis şu sıralar TikTok paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
En son Sevgililer Günü'nü yalnız kutlamasına vurgu yaparak bir video paylaşmıştı. Bu video ile yalnızlara yoldaş oldu Edis.
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Edis şimdi de karşımıza seramik hamuru açarak çıktı. Biscolata erkeklerine resmen rakip olan Edis'in videosu büyük beğeni aldı.
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1. Videoya gelen yorumlar ise;👇
2. Hepimizin hayali...
3. Reklamlarda da görmek isteriz!
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4. Edis farkı...
5. 😂
6. 😂
7. Olmazsa olmaz...
8. Doğrusu çok mert bir delikanlı...
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9. Merakla bekliyoruz!
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