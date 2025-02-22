Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şikayeti Üzerine 6222'den Ceza Aldı
Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şikayeti Üzerine 6222'den Ceza Aldı
Yorumcular zaman zaman yaptıkları yorumlarla camiaları karşılarına alabiliyorlar. Ahmet Çakar da sivri açıklamalarıyla en çok tartışılan isimlerden olmayı başarıyor. Çakar'ın karşısında bu kez Galatasaray vardı. Galatasaray, Çakar'ın da içinde olduğu bir grup yorumcu hakkında şikayet oluşturdu. Bu şikayetler birbir geri dönüşlerle cezaya dönmeye başladı.
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Ahmet Çakar, sivri yorumlarıyla sık sık mahkemeye uğramak zorunda kalan isimlerden.
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Çakar'ın bu kez dişli bir rakibi vardı.
Çakar, 6222 sayılı kanundan ceza aldığını sosyal medya hesabından doğruladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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