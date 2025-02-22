Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şikayeti Üzerine 6222'den Ceza Aldı

Yorumcular zaman zaman yaptıkları yorumlarla camiaları karşılarına alabiliyorlar. Ahmet Çakar da sivri açıklamalarıyla en çok tartışılan isimlerden olmayı başarıyor. Çakar'ın karşısında bu kez Galatasaray vardı. Galatasaray, Çakar'ın da içinde olduğu bir grup yorumcu hakkında şikayet oluşturdu. Bu şikayetler birbir geri dönüşlerle cezaya dönmeye başladı.