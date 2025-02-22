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Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şikayeti Üzerine 6222'den Ceza Aldı

Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Şikayeti Üzerine 6222'den Ceza Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2025 - 21:33 Son Güncelleme: 22.02.2025 - 21:48

Yorumcular zaman zaman yaptıkları yorumlarla camiaları karşılarına alabiliyorlar. Ahmet Çakar da sivri açıklamalarıyla en çok tartışılan isimlerden olmayı başarıyor. Çakar'ın karşısında bu kez Galatasaray vardı. Galatasaray, Çakar'ın da içinde olduğu bir grup yorumcu hakkında şikayet oluşturdu. Bu şikayetler birbir geri dönüşlerle cezaya dönmeye başladı.

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Ahmet Çakar, sivri yorumlarıyla sık sık mahkemeye uğramak zorunda kalan isimlerden.

Ahmet Çakar, sivri yorumlarıyla sık sık mahkemeye uğramak zorunda kalan isimlerden.

Çakar'ın TV ve sosyal medya yorumları sık sık tepki çekiyor. Kimi zaman sosyal medya kavgası kimi zaman da yargıya intikal ederek bu konular noktalanıyor.

Çakar'ın bu kez dişli bir rakibi vardı.

Çakar'ın bu kez dişli bir rakibi vardı.

Galatasaray, Ahmet Çakar da dahil birçok yorumcu hakkında şikayet oluşturdu. 6222 üzerinden yapılan başvuruda Galatasaray geri dönüşler almaya başladı. 6222, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun olarak biliniyor.

Çakar, 6222 sayılı kanundan ceza aldığını sosyal medya hesabından doğruladı.

Çakar, 6222 sayılı kanundan ceza aldığını sosyal medya hesabından doğruladı.

Ahmet Çakar sosyal medyadan konuya dair şunları söyledi: 

“Evet bu haber doğrudur. Galatasaray Kulübünün şikayeti üzerine Türk Milli Takımının maçlarını seyretmeme ve imza verme cezası ile cezalandırıldım. Diğer bir deyimle, Milli Takım maçları esnasında televizyon ya da internet programlarına katılamayıp Karakolda imza vereceğim”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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