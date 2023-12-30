Ahmet Çakar'dan Süper Kupa'yla İlgili Açıklama: Kulüp Başkanlarına Kızdı

Maçtan önce yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk' krizi nedeniyle dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanan Süper Kupa mücadelesi, maça saatler kala iptal edildi. Bunun üzerine her iki takım da sahaya çıkmadı ve ülkeye geri döndü.