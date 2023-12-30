Ahmet Çakar'dan Süper Kupa'yla İlgili Açıklama: Kulüp Başkanlarına Kızdı
Ahmet Çakar'dan Süper Kupa'yla İlgili Açıklama: Kulüp Başkanlarına Kızdı
Maçtan önce yaşanan 'İstiklal Marşı' ve 'Atatürk' krizi nedeniyle dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması planlanan Süper Kupa mücadelesi, maça saatler kala iptal edildi. Bunun üzerine her iki takım da sahaya çıkmadı ve ülkeye geri döndü.
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Dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi yaşanan kriz ile iptal edildi.
Suudi Arabistan yetkilileri, Atatürk tişörtüne ve pankartına izin vermeyince Fenerbahçe ve Galatasaray takımları maça çıkmayarak ülkeye geri döndü.
Türkiye ve dünyada büyük ses getiren olayla ilgili tartışmalar devam ederken birçok ünlü isim bu olaya tepki gösterdi.
Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar'da Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
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Ahmet Çakar'ın bu açıklamasına sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorum geldi.
Ahmet Çakar'ın açıklamasına gelen bazı yorumlar👇
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