article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ağustos 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Ağustos 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 17:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Otomotiv tarihinin en köklü markalarından Ford, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Henry Ford'un üretim anlayışıyla başlayan uzun yolculuğunu bugün elektrikli ve yeni nesil teknolojilerle sürdüren marka; Focus, Puma, Kuga gibi binek modellerinin yanı sıra ticari araç ailesiyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Peki, Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford'un Ağustos 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağustos 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Ağustos 2026 Ford Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyalar

Ford, Ağustos ayı itibarıyla geçerli 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları'nı güncelledi. Aşağıdaki fiyatlar Ford Türkiye'nin resmi internet sitesinde yer alan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarıdır. Nihai satış fiyatları ise dönemsel kampanyalar, araç stok durumu, seçilen donanım ve renk seçenekleri ile kredi veya peşin ödeme koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.238.900 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.615.600 TL

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Puma Gen-E Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • Premium SUV, 123 kW, Otomatik, Elektrik - 2.158.700 TL

Ford Explorer Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Explorer Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Premium SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 2.457.300 TL

  • Premium SUV, 250 kW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.217.200 TL

  • Select SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 2.232.300 TL

Ford Capri Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Capri Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Premium SUV, 125 kW, Otomatik, Elektrik - 3.211.600 TL 

  • Premium SUV, 250 kW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.330.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ford Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.780.900 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.163.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186 PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.455.000 TL

Ford Tourneo Courier Journey Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Tourneo Courier Journey Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125 PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.718.600 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 3.238.100 TL

Ford Puma ST Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Puma ST Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • ST SUV, 1.0L EcoBoost 160 PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.869.900 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115 PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.720.500 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115 PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.859.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2026

Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • XLT 4x4, 2.0L EcoBlue 170 PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.969.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L EcoBlue 170 PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.247.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L EcoBlue 205 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.889.700 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L EcoBlue 240 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.445.600 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L EcoBlue 205 PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.173.800 TL

(Model Yılı: 2025)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın