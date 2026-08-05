Ağustos 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomotiv tarihinin en köklü markalarından Ford, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Henry Ford'un üretim anlayışıyla başlayan uzun yolculuğunu bugün elektrikli ve yeni nesil teknolojilerle sürdüren marka; Focus, Puma, Kuga gibi binek modellerinin yanı sıra ticari araç ailesiyle de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Peki, Ford Focus, Puma, Puma Gen-E, Kuga, Journey Courier, Journey Courier BEV, Ranger, Capri ve Explorer BEV modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford'un Ağustos 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.