Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları
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Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
Türkiye otomotiv pazarının en güçlü oyuncularından FIAT, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. İtalyan tasarım anlayışını erişilebilir mobilite çözümleriyle birleştiren marka; uzun yıllardır Türkiye yollarında yer alan Egea ailesinden elektrikli şehir otomobili Topolino'ya, yeni nesil 600 modellerinden 500e'ye kadar geniş ürün gamıyla farklı kullanıcı beklentilerine hitap etmeyi sürdürüyor.
Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?
İşte FIAT'ın Ağustos 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.
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Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi
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Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ağustos 2026
Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ağustos 2026
Grande Panda Fiyat Listesi Ağustos 2026
Fiat 600 Fiyat Listesi Ağustos 2026
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Fiat 500e Fiyat Listesi Ağustos 2026
Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2026
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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