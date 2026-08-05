Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

FIAT, Ağustos ayı itibarıyla geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı güncelledi. Markanın Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Egea ailesi başta olmak üzere, SUV karakteriyle öne çıkan modelleri ve elektrikli mobilite çözümleri sunan araçları için yeni fiyatlar belli oldu.

Aşağıdaki fiyatlar, markanın resmi internet sitesinde yayımlanan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış rakamların ise dönemsel kampanyalar, yetkili bayilerdeki stok durumu, tercih edilen finansman seçenekleri, ödeme koşulları ve opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.