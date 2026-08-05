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Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 17:39
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Türkiye otomotiv pazarının en güçlü oyuncularından FIAT, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. İtalyan tasarım anlayışını erişilebilir mobilite çözümleriyle birleştiren marka; uzun yıllardır Türkiye yollarında yer alan Egea ailesinden elektrikli şehir otomobili Topolino'ya, yeni nesil 600 modellerinden 500e'ye kadar geniş ürün gamıyla farklı kullanıcı beklentilerine hitap etmeyi sürdürüyor.

Peki, Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte FIAT'ın Ağustos 2026 güncel fiyat listesi ve kampanyaları.

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi

Ağustos 2026 Fiat Fiyat Listesi

FIAT, Ağustos ayı itibarıyla geçerli 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatları'nı güncelledi. Markanın Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Egea ailesi başta olmak üzere, SUV karakteriyle öne çıkan modelleri ve elektrikli mobilite çözümleri sunan araçları için yeni fiyatlar belli oldu.

Aşağıdaki fiyatlar, markanın resmi internet sitesinde yayımlanan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır. Nihai satış rakamların ise dönemsel kampanyalar, yetkili bayilerdeki stok durumu, tercih edilen finansman seçenekleri, ödeme koşulları ve opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • Multijet 130 HP GSR Easy 1.6 Manuel Dizel - 1.499.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.384.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Easy 1.6 Otomatik Dizel - 1.889.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.789.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Multijet 130 HP GSR Urban 1.6 Manuel Dizel - 1.599.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.489.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Urban 1.6 Otomatik Dizel - 1.959.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.859.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Multijet 130 HP GSR Lounge 1.6 Manuel Dizel - 1.674.900 TL 

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.559.900 TL

  • Multijet 130 HP DCT GSR Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.029.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.929.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Street 1.6 Otomatik Dizel - 1.950.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.850.500 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban 1.6 Otomatik Dizel - 1.980.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.880.500 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge 1.6 Otomatik Dizel - 2.050.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.950.500 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Multijet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited 1.6 Otomatik Dizel - 2.090.500 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.990.500 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Ağustos 2026

Grande Panda Fiyat Listesi Ağustos 2026

Grande Panda Elektrikli Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli - 1.494.900 TL

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.594.900 TL

Grande Panda Hibrit 2025 Model Fiyat Listesi 

  • Mhev 110HP EDCT Icon 1.2 Otomatik Hibrit - 1.669.900 TL

  • Mhev 110HP EDCT La Prima 1.2 Otomatik Hibrit - 1.789.900 TL

Fiat 600 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat 600 Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • 115 Kw/156 HP La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli - 1.989.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.854.900 TL

(Model Yılı: 2025)

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Fiat 500e Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat 500e Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • 87 Kw/118 HP La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik Elektrikli - 2.289.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2026

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • 6 Kw/8 HP Topolino 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 609.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 559.900 TL

  • 6 Kw/8 HP Topolino Plus 5.4 kWh Otomatik Elektrikli - 634.900 TL 

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 584.900 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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