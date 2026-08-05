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Ağustos 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Ağustos 2026 Audi Fiyat Listesi! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.08.2026 - 17:41
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Alman otomotiv geleneğinin premium temsilcilerinden Audi, Ağustos 2026 güncel fiyat listesini paylaştı. Teknoloji, performans ve konforu aynı çizgide buluşturan marka; kompakt sınıftaki A3'ten lüks SUV ailesinin güçlü üyesi Q8'e, elektrikli e-tron modellerinden yeni nesil tasarım anlayışına sahip seçeneklerine kadar geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Peki Audi A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5 ve Q8 modellerinin Ağustos 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Audi'nin Ağustos 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Ağustos 2026 Audi Güncel Fiyat Listesi

Ağustos 2026 Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi, Ağustos ayıyla birlikte Türkiye'deki modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını güncelledi. Premium otomobil deneyimini teknoloji ve tasarımla birleştiren marka; A serisindeki sedan ve hatchback seçeneklerinden Q ailesindeki SUV modellerine kadar birçok farklı segmentteki araçlarını yeni fiyatlarıyla listeledi.

Aşağıdaki fiyatlar Audi tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak güncel satış rakamları; tercih edilen donanım seviyesi, opsiyonel ekipmanlar, dönemsel kampanyalar ve ödeme seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi A3 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic - 3.519.107 TL 

  • A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic - 4.391.612 TL 

  • A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic - 4.184.036 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic - 8.177.319 TL 

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic - 8.439.759 TL

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi A6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • A6 Avant e-tron - 8.121.061 TL 

  • A6 Sportback e-tron - 7.946.971 TL

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Yeni A6 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW - 12.291.050 TL

  • A6 Avant TDI quattro 150 kW - 10.744.630 TL

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Audi A8 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi A8 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. - 28.383.974 TL 

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI - 23.810.860 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Q2 Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI - 3.636.983 TL

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Yeni Q3 Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic - 5.170.676 TL

  • Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic - 5.321.132 TL

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Q4 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Audi Q4 40 e-tron - 4.604.572 TL 

  • Audi Q4 Sportback 40 e-tron - 4.762.300 TL

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Q6 e-tron Fiyat Listesi Ağustos 2026

  • Q6 SUV e-tron quattro - 9.093.459 TL 

  • Q6 Sportback e-tron quattro - 9.326.559 TL

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Audi Q7 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Q7 Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI - 11.282.146 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Q8 Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic - 17.229.100 TL

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Ağustos 2026

Audi Yeni e-tron GT Fiyat Listesi Ağustos 2026
  • Yeni e-tron GT quattro - 11.816.676 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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