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AGS Sınav İçeriği, Soru Dağılımı ve Sınav Tarihi: Akademi Giriş Sınavı (AGS) Nedir, Nasıl Yapılacak?

AGS Sınav İçeriği, Soru Dağılımı ve Sınav Tarihi: Akademi Giriş Sınavı (AGS) Nedir, Nasıl Yapılacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.12.2024 - 12:10

Akademi Giriş Sınavı (AGS) öğretmen adaylarını belirlemek için ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak. KPSS'nin yerini alacağı belirtilen AGS 13 Temmuz 2025’te düzenlenecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak ve başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 13 Ağustos 2025’te açıklanacak. İşte sınavın tüm detayları.

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AGS Nedir ve Kimler Katılabilir?

AGS Nedir ve Kimler Katılabilir?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine kabulü için düzenlenecek. Bu sınav öğretmen adaylarının sözel ve sayısal yetenek, eğitim mevzuatı, tarih ve coğrafya gibi genel konulardaki bilgilerini ölçmek amacıyla yapılacak.

KPSS ve ÖABT Kalktı mı?

KPSS ve ÖABT Kalktı mı?

2025 itibarıyla öğretmen adayları için uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) AGS ile birleşik şekilde değerlendirilecek. Bazı öğretmenlik branşları için ÖABT AGS’nin ikinci oturumu olarak devam edecek.

Ancak yabancı dil öğretmenliklerinde (örneğin İngilizce, Almanca, Fransızca) ÖABT yerine YDS veya e-YDS puanları kullanılacak. Diğer branşlar için ise MEB-AGS puanı yalnızca AGS sonuçlarıyla hesaplanacak.

AGS Ne Zaman Yapılacak?

AGS Ne Zaman Yapılacak?

AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2025’te açıklanacak.

AGS’nin İçeriği ve Soru Dağılımı

AGS’nin İçeriği ve Soru Dağılımı

AGS’nin birinci oturumu genel yetenek ve genel kültür konularından oluşacak. Bu bölümde adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. Sorular şu başlıkları içerecek:

Sözel ve sayısal yetenek

Türk tarihi ve Türkiye coğrafyası

Eğitimin temelleri

Türk Milli Eğitim Sistemi ve Mevzuatı (1739 sayılı Temel Kanun, 222 sayılı İlköğretim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu vb.)

İkinci oturum öğretmen adaylarının branşlarına yönelik 50 soruluk Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olacak. ÖABT, belirli branşlar için uygulanacak ve MEB-AGS puanına dahil edilecek

Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

Alan bilgisi gerektiren branşlar: AGS puanının %50’si ile ÖABT puanının %50’si toplanacak.

Yabancı dil branşları: AGS puanının %50’si ile YDS/e-YDS puanının %50’si birleştirilecek.

Diğer branşlar: Sadece AGS sonuçları dikkate alınarak puanlama yapılacak.

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Sonuç ve Yerleştirme Süreci

Sonuç ve Yerleştirme Süreci

AGS ve ÖABT sonuçlarına göre hesaplanan MEB-AGS puanıyla adaylar Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine katılma hakkı kazanacak. Bu eğitim öğretmen adaylarının atama öncesinde mesleki ve pedagojik yeterliliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Başvuru Tarihleri: 8-20 Mayıs 2025

Sınav Tarihi: 13 Temmuz 2025

Sonuç Açıklama Tarihi: 13 Ağustos 2025

Sınavla İlgili Açıklamalar Ne Zaman Yapılacak?

Sınavla İlgili Açıklamalar Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı AGS’nin detaylarına ilişkin açıklamaları ilerleyen günlerde duyuracak. Başvuru koşulları ve sınav kılavuzu da bu süreçte paylaşılacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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