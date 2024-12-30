AGS Sınav İçeriği, Soru Dağılımı ve Sınav Tarihi: Akademi Giriş Sınavı (AGS) Nedir, Nasıl Yapılacak?
AGS Sınav İçeriği, Soru Dağılımı ve Sınav Tarihi: Akademi Giriş Sınavı (AGS) Nedir, Nasıl Yapılacak?
Akademi Giriş Sınavı (AGS) öğretmen adaylarını belirlemek için ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak. KPSS'nin yerini alacağı belirtilen AGS 13 Temmuz 2025’te düzenlenecek. Sınav iki oturum halinde yapılacak ve başvurular 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 13 Ağustos 2025’te açıklanacak. İşte sınavın tüm detayları.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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