AGS Sınav İçeriği, Soru Dağılımı ve Sınav Tarihi: Akademi Giriş Sınavı (AGS) Nedir, Nasıl Yapılacak?

2025 itibarıyla öğretmen adayları için uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) AGS ile birleşik şekilde değerlendirilecek. Bazı öğretmenlik branşları için ÖABT AGS’nin ikinci oturumu olarak devam edecek.

Ancak yabancı dil öğretmenliklerinde (örneğin İngilizce, Almanca, Fransızca) ÖABT yerine YDS veya e-YDS puanları kullanılacak. Diğer branşlar için ise MEB-AGS puanı yalnızca AGS sonuçlarıyla hesaplanacak.