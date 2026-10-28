Ağrı'dan Dünya Zirvesine: Türk Bilim İnsanı "En Etkili Bilim İnsanları" Listesinde Dünya İkincisi Oldu
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Stanford Üniversitesi ve Elsevier'in 2026 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde tıbbi ve biyomoleküler kimya alanında dünya ikincisi oldu.
Gülçin, kariyer boyu etki sıralamasında ise dünya dördüncüsü. Üniversiteden iki akademisyen daha kendi alanlarında listeye girdi!
Ağrı'da Doğdu, Rektör Olarak Geri Döndü
57 Binden Fazla Atıf Aldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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