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Ağrı'dan Dünya Zirvesine: Türk Bilim İnsanı "En Etkili Bilim İnsanları" Listesinde Dünya İkincisi Oldu

Ağrı'dan Dünya Zirvesine: Türk Bilim İnsanı "En Etkili Bilim İnsanları" Listesinde Dünya İkincisi Oldu

Ağrı
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 17:17
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Stanford Üniversitesi ve Elsevier'in 2026 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde tıbbi ve biyomoleküler kimya alanında dünya ikincisi oldu.

Gülçin, kariyer boyu etki sıralamasında ise dünya dördüncüsü. Üniversiteden iki akademisyen daha kendi alanlarında listeye girdi!

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Ağrı'da Doğdu, Rektör Olarak Geri Döndü

Ağrı'da Doğdu, Rektör Olarak Geri Döndü

1971'de Ağrı'da doğan ve ilköğrenimini Tutak ilçesinde tamamlayan Gülçin, kimya eğitiminin ardından akademik kariyerini biyokimya üzerine kurdu. AİÇÜ'de Sağlık Yüksekokulu müdürlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığı yapan Gülçin, 2025'te doğduğu kentin üniversitesine rektör olarak atandı.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier'in Scopus verilerine dayanarak her yıl güncellediği liste, bilim insanlarını atıf göstergelerine göre alan bazında sıralıyor. Gülçin, yıllık bilimsel etki sıralamasında kendi alanında dünya ikincisi olarak yer aldı.

57 Binden Fazla Atıf Aldı

57 Binden Fazla Atıf Aldı

Gülçin, antioksidanlar, enzimlerin çalışma mekanizmaları ve biyolojik açıdan etkin bileşikler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Araştırmaları, antioksidanların nasıl etki ettiğini ve bazı hastalıklarla ilişkili metabolik enzimleri baskılayabilecek bileşikleri bulmaya odaklanıyor.

Uluslararası dergilerde yaklaşık 700 makalesi yayımlanan Gülçin'in çalışmalarına 57 binden fazla atıf yapıldı. 2020'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçilen Gülçin, 2023'te TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü, uluslararası alanda ise 37. Harezmi Uluslararası Ödülü'nü aldı.

Yetiştirdiği 12 Öğrenci Bugün Profesör

Gülçin, kariyeri boyunca 25'i doktora öğrencisi olmak üzere 50 lisansüstü öğrenciye danışmanlık yaptı. Bu öğrencilerden 12'si bugün farklı üniversitelerde profesör olarak çalışıyor.

'Hedefimiz, Ağrı'da gençlerin dünyaya bilimle açılabileceği bir araştırma ortamını güçlendirmek' diyen Gülçin, doğduğu şehirde bu hedef için çalışmanın kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu söyledi.

AİÇÜ'den listeye giren diğer isimler de dikkat çekti. Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Murat Yıldırım sosyal psikolojide yıllık etkide dünya 156'ncısı, kariyer boyu etkide 1069'uncusu oldu. Meslek Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Bünyamin Aygün ise nükleer ve parçacık fiziğinde yıllık etkide dünya 1811'inci sıraya yerleşti.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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