Ağrı'dan Dünya Zirvesine: Türk Bilim İnsanı "En Etkili Bilim İnsanları" Listesinde Dünya İkincisi Oldu

Gülçin, antioksidanlar, enzimlerin çalışma mekanizmaları ve biyolojik açıdan etkin bileşikler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Araştırmaları, antioksidanların nasıl etki ettiğini ve bazı hastalıklarla ilişkili metabolik enzimleri baskılayabilecek bileşikleri bulmaya odaklanıyor.

Uluslararası dergilerde yaklaşık 700 makalesi yayımlanan Gülçin'in çalışmalarına 57 binden fazla atıf yapıldı. 2020'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçilen Gülçin, 2023'te TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü, uluslararası alanda ise 37. Harezmi Uluslararası Ödülü'nü aldı.

Yetiştirdiği 12 Öğrenci Bugün Profesör

Gülçin, kariyeri boyunca 25'i doktora öğrencisi olmak üzere 50 lisansüstü öğrenciye danışmanlık yaptı. Bu öğrencilerden 12'si bugün farklı üniversitelerde profesör olarak çalışıyor.

'Hedefimiz, Ağrı'da gençlerin dünyaya bilimle açılabileceği bir araştırma ortamını güçlendirmek' diyen Gülçin, doğduğu şehirde bu hedef için çalışmanın kendisi için ayrıca anlamlı olduğunu söyledi.

AİÇÜ'den listeye giren diğer isimler de dikkat çekti. Psikoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Murat Yıldırım sosyal psikolojide yıllık etkide dünya 156'ncısı, kariyer boyu etkide 1069'uncusu oldu. Meslek Yüksekokulu'ndan Prof. Dr. Bünyamin Aygün ise nükleer ve parçacık fiziğinde yıllık etkide dünya 1811'inci sıraya yerleşti.