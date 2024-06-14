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Agalarla Efkarlanıyoruz: Her Masada Aynı Efkarı Hissettirecek Birbirinden İyi 13 Şarkı

etiket Agalarla Efkarlanıyoruz: Her Masada Aynı Efkarı Hissettirecek Birbirinden İyi 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.06.2024 - 11:01

Bu şarkılar hepimizi efkarlandırıyor!

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1. Onur Can Özcan - Hırka

2. Hayko Cepkin - Ölüyorum

3. Duman - Öyle Dertli

4. Yirmi7 - Sokak Lambası

5. Azer Bülbül - Üzülmedim Ki

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6. Selda Bağcan - Öyle Bir Yerdeyim ki

7. Orhan Gencebay - Dertler Benim Olsun

8. Cengiz Kurtoğlu - Duvardaki Resim

9. Müslüm Gürses - Seni Yazdım

10. Neşet Ertaş - Neredesin Sen

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11. Güllü - Ödüm Kopuyor

12. Zeki Müren - Elbet Bir Gün Buluşacağız

13. Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın

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