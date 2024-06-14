Agalarla Efkarlanıyoruz: Her Masada Aynı Efkarı Hissettirecek Birbirinden İyi 13 Şarkı
Agalarla Efkarlanıyoruz: Her Masada Aynı Efkarı Hissettirecek Birbirinden İyi 13 Şarkı
Bu şarkılar hepimizi efkarlandırıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Onur Can Özcan - Hırka
2. Hayko Cepkin - Ölüyorum
3. Duman - Öyle Dertli
4. Yirmi7 - Sokak Lambası
5. Azer Bülbül - Üzülmedim Ki
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Selda Bağcan - Öyle Bir Yerdeyim ki
7. Orhan Gencebay - Dertler Benim Olsun
8. Cengiz Kurtoğlu - Duvardaki Resim
9. Müslüm Gürses - Seni Yazdım
10. Neşet Ertaş - Neredesin Sen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın