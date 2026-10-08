Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

2010'da Çorum Kaymakam Adayı olan Ayrancı, aday olarak bulunduğu dönemde Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaymakam refikliği, Kırşehir'de mülkiye teftiş stajı ve Çorum'un Uğurludağ ilçesinde altı ay kaymakam vekilliği yaptı. Bir yıl boyunca Hamburg'daki Goethe Institut'te dil eğitimi alıp Alman kamu kurumlarında staj yapan Ayrancı, ardından Edirne'nin Enez ilçesinde dört ay kaymakam vekilliği yürüttü. Sırasıyla 2014-2016 yıllarında Denizli Kale, 2016-2018 yıllarında Çaykara kaymakamlığı yapan Ayrancı, 2018-2021 arasında Erzincan Vali Yardımcısı olarak görev yaptı ve ardından Adıyaman Gölbaşı ile Mut kaymakamlıklarında bulundu. 2 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı'na atanan Ayrancı, 4 Aralık 2024'te göreve başladı ve 23 Mart 2026'da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi.