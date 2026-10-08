Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada başsağlığı mesajının yanı sıra olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü bildirildi.
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İhsan Ayrancı hayatını kaybetti.
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Valilik taziye mesajı yayımladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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