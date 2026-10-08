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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 22:52
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, silahla vurulmuş halde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada başsağlığı mesajının yanı sıra olayla ilgili adli ve idari tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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İhsan Ayrancı hayatını kaybetti.

İhsan Ayrancı hayatını kaybetti.

Silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayrancı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilirken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Valilik taziye mesajı yayımladı.

Valilik taziye mesajı yayımladı.

Afyonkarahisar Valiliği, yaptığı yazılı açıklamayla Ayrancı'nın ölümünü duyurdu ve başsağlığı diledi. Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 'Vali Yardımcımız ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Ayrancı, bu akşam saatlerinde vefat etmiştir. Merhum Vali Yardımcımız Sayın İhsan Ayrancı’ya Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.'

Kaymakamlıktan vali yardımcılığına uzanan kariyer.

Kaymakamlıktan vali yardımcılığına uzanan kariyer.

2010'da Çorum Kaymakam Adayı olan Ayrancı, aday olarak bulunduğu dönemde Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaymakam refikliği, Kırşehir'de mülkiye teftiş stajı ve Çorum'un Uğurludağ ilçesinde altı ay kaymakam vekilliği yaptı. Bir yıl boyunca Hamburg'daki Goethe Institut'te dil eğitimi alıp Alman kamu kurumlarında staj yapan Ayrancı, ardından Edirne'nin Enez ilçesinde dört ay kaymakam vekilliği yürüttü. Sırasıyla 2014-2016 yıllarında Denizli Kale, 2016-2018 yıllarında Çaykara kaymakamlığı yapan Ayrancı, 2018-2021 arasında Erzincan Vali Yardımcısı olarak görev yaptı ve ardından Adıyaman Gölbaşı ile Mut kaymakamlıklarında bulundu. 2 Kasım 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı'na atanan Ayrancı, 4 Aralık 2024'te göreve başladı ve 23 Mart 2026'da İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine getirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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