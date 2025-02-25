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AFAD’ın Depremzedeler İçin Gönderdiği Yataklarda Fuhuş Yaptılar: Kadınlar AIDS şüphesiyle Karantinaya Alındı

AFAD’ın Depremzedeler İçin Gönderdiği Yataklarda Fuhuş Yaptılar: Kadınlar AIDS şüphesiyle Karantinaya Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 08:53

Gazeteci Murat Ağırel’in Cumhuriyet gazetesindeki köşe yazısı çok büyük bir skandalı gün yüzüne çıkardı. 

AFAD'ın depremzedeler için gönderdiği yatak, battaniye ve mobilyaların fuhuş yapılan bir masaj salonunda kullanıldığı tespit edildi. Skandal bununla da bitmiyor. Malzemelerin yakalandığı masaj salonundaki kadınlara yapılan tahlil sonucunda sekiz kadının çoğu AIDS şüphesiyle karantinaya alınıyor.

İşte okurken şaşkınlığınızı gizleyemeyeceğiniz skandal olayın detayları… 

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarla...
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6 Şubat depremleri zamanında ülke olarak büyük yastayken bazı ‘insanlar’ da yapılan yardımlardan haksız şekilde faydalanmıştı!

6 Şubat depremleri zamanında ülke olarak büyük yastayken bazı ‘insanlar’ da yapılan yardımlardan haksız şekilde faydalanmıştı!

Yapılan yardımları satanlar, saklayıp kendine kullananlar gibi bir çok ‘insan’ gördük ancak bu defa karşımıza çıkan aklımıza bile gelmeyecek türden. 

Depremin üzerinden 2 yıldan fazla bir süre geçti ama fırsatçılar hala bitmedi. Hatay'ın Altınözü ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, 'Bakın bir olay yakaladım. İlk başta inanamadım.' diyerek skandalı köşesine taşıdı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel, 'Bakın bir olay yakaladım. İlk başta inanamadım.' diyerek skandalı köşesine taşıdı.

AFAD'ın depremzedelere dağıtılması için gönderdiği yatak ve battaniyelerin Hatay'ın Altınözü ilçesinde kendisine 'AFAD yetkilisi diyen bir kişi tarafından fuhuş yapılan masaj salonunda kullanıldığını belirten Ağırel, 'Bu görüntüleri görene kadar mümkün değil demiştim. Polis ve jandarma hem masaj salonu görünümlü fuhuş yerine sonra da Hatay Altınözü İlçe Spor Müdürlüğü’nde görevli kişinin işyerine ve çiftliğine baskın yaptı. Baskında AFAD’a fatura edilerek bedelleri ödettirilen ürünler ve malzemeler çıktı. Olay bununla da bitmemiş. Personel de bu kişi hakkında ifade vermiş” ifadesini kullandı.

İşte Murat Ağırel’in köşe yazısından öne çıkan bölümler:

İşte Murat Ağırel’in köşe yazısından öne çıkan bölümler:

'Zaten her şey yapılan bir atamayla başlamış. Aslında, Hatay’ın bir ilçesinde spor müdürlüğünde görevli olan A.Z. isimli şahsın, engelli kadrosundan işe girdiği, “ilçe spor müdürü” görevine yıllardır kimse atanmıyordu. A.Z. müdürlük görevini vekaleten yürütüyordu. 

Bu kişi 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sonrasında ilçe merkezinde inşa edilen Yenişehir konteyner kentinin sorumlusu olarak atandı. 

Bu atamadan sonra tuhaf işler olmaya başladı. Deprem bölgesine ataması yapılan personelin torpili, tanıdığı yok ise “Konteyner yok” denmiş. Daha sonra konteyner kente yüksek fiyatlar ile arıtma sistemi bağlanmış.

Yetkililer ile konuştuğumda, takan firmanın cihazın bedelinin çok üzerinde bir fiyatla fatura keserek ödemeyi AFAD’dan aldığını, ilçedeki konteyner kentte yapılan işlemler adı altında AFAD’a fatura edilen diğer faturaların da incelenmesi durumunda benzer birçok usulsüzlük ve yolsuzluğun ortaya çıkacağını belirttiler. 

“Neden siz şikâyetçi olmuyorsunuz” dediğimde “Şikâyet edeceğimiz yargıdaki kişilerle her gün beraberler ekmeğimizden oluruz” yanıtını aldım. 

Tabii bu durum eninde sonunda savcılığa ulaşmış. Savcılığa verilen dilekçede de AFAD’a fatura edilerek ödemesi yaptırılan ürünlerin, spor müdürü olarak görev yapan A.Z’nin ilçe merkezinde bulunan, sahibi olduğu lokantaya monte ettiği belirtilmiş. Bu sırada bir gelişme olmuş. Ö.K. isimli şahsın işlettiği D.D. isimli masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair il ve ilçe savcılıklarına ihbarlar yapılmış. 

Bu masaj salonu ile ilçedeki bir savcının bağı olduğundan delil yok denerek bir soruşturma açılmamış. Kolluk güçleri işlem yapmak istediğinde ise arama yapılması engellenmiş. 

Sözde masaj salonuna jandarma tarafından idari denetim yapıldığı esnada içeride sekiz yabancı uyruklu, çalışma ruhsatı olmayan, çoğunun bulunma süresinin bittiği tespit edilen kadınlar belirlenmiş. 

Bunun üzerine savcı tekrar aranmış ama yine arama izni verilmeyerek sadece işletme sahibi ile görüşülmesi istenmiş. 

Jandarma, yabancı uyruklu kadınlarla yapılan ilk mülakatta, kadınların pasaportlarının patronlarında olduğunu, kendilerinin ülkelerine dönmelerine izin verilmediğini ve geceleri kapının üzerlerine kilitlendiğini belirtmeleri üzerine, savcıyı tekrar arayarak durumu anlatmış. Savcı, evrakları sabah getirmelerini istemiş. Ancak dosyayı da polise teslim etmelerini istemiş. Savcı, polise göçmen kaçakçılığından soruşturma açılması talimatı vererek evrakları ve yabancı uyruklu kadınları ilçe Emniyet görevlilerinin teslim almasını belirtmiş. 

Dosyayı inceleyen ilçe Emniyet yetkilileri olayı anlamış ve savcıya durumu bildirmiş. 

Savcı, insan ticareti şüphesi var iken göçmen kaçakçılığından tahkikat evraklarını istemiş ve Ö.K. ile M.A.K. isimli şahsa gözaltı kararı vererek adliyede hazır edilmesini talep etmiş. 

Yaşanan gelişmelerin ardından Ö.K ve M.A.K. savcılığa kendi araçlarıyla gelerek (İddiaya göre bu şahıslar ilçe spor müdürünün yanından savcının yanına geliyorlar.) savcıya ifade veriyor. Savcı adli kontrol istemiyle şahısları mahkemeye sevk ediyor ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyorlar. 

Masaj salonundaki kadınlar ise Kayseri’deki geri gönderme merkezine yollanıyor. Burada yapılan tahlil sonucunda sekiz kadının çoğu AIDS şüphesiyle karantinaya alınıyor. Fuhuş yapıldığı iddiası bulunan bu masaj salonunda çalışan kadınların AIDS olma ihtimali varken ilçe spor müdürü vekili ve savcılar tarafından buna izin ve imkân veriliyor. Masaj merkezinde çekilmiş görüntüler var. İnsanın kalamayacağı köhne yerler ve burada AFAD battaniyeleri, yatakları mobilyaları var. Yani depremzedenin hizmetinde kullanılması gereken AFAD malzemeleri fuhuş için kullanılmış

AFAD yetkilileri ile konuştum. Kişiden ve olaydan haberleri yoktu. İncelediklerinde bu kişinin kadrosunun AFAD’da olmadığını beyan ettiler. Polis, bu ilçe spor müdürünün evine ve işyerine baskın yapmış. Skandal daha da büyümüş. Ortaya AFAD tarafından bedeli ödenmiş yüzlerce malzeme çıkmış.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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