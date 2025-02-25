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Hükümete Yakın Medya İlk Kez ‘Erken Seçim’ Dedi ve Tarih Verdi

Hükümete Yakın Medya İlk Kez ‘Erken Seçim’ Dedi ve Tarih Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 08:10 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 08:23

AKP’ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazetesi’nden gündem yaratacak bir haber geldi. 

Gazetede Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayımlanan haberde; AKP’ye yeni milletvekillerinin katılımlarının devam edeceğini ve AKP’nin asıl hedefinin yeterli milletvekili sayısına ulaşarak ‘erken seçim’ kararı alabilmek! Sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir daha aday yapabilmek. Hükümetin erken seçim için düşündüğü tarih ise 7 Kasım 2027! 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
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Muhalefetin uzun süredir yaptığı ‘erken seçim’ çağrılarına ‘erken seçim olmayacak’ cevapları veren hükümet kanadından çok sürpriz bir haber geldi.

Muhalefetin uzun süredir yaptığı ‘erken seçim’ çağrılarına ‘erken seçim olmayacak’ cevapları veren hükümet kanadından çok sürpriz bir haber geldi.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Türkiye Gazetesi’nde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayımlanan haberde; AKP’ye yeni milletvekillerinin katılımlarının devam edeceğini ve AKP’nin asıl hedefinin yeterli milletvekili sayısına ulaşarak ‘erken seçim’ kararı alabilmek! Sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir daha aday yapabilmek. 

Hükümetin erken seçim için düşündüğü tarih ise 7 Kasım 2027!

AKP’de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesini sağlamak.

AKP’de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesini sağlamak.

AKP’nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak olacak. 

Bu kapsamda AKP’ye son günlerde diğer partilerden milletvekili katılımlarının devam edeceği belirtilirken, kulislerde asıl hedefin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı için 360 çoğunluğuna ulaşarak Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olduğu belirtiliyor.

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda.

Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda.

Yeniden Refah Partisi’nin destek vermesi durumunda ise bu sayı 328’e çıkıyor. Ancak bu sayı Meclis’ten seçim kararı alınmasında yeterli olmuyor. Seçim kararı alabilmek için 360 milletvekilinin oyu gerektiğinden, önümüzdeki günlerde bazı bağımsız milletvekillerinin yanı sıra, Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den yeni katılımların olabileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi de partiye katılımlar konusunda kapıları açık tutmaya devam edecek.

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu.

Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu.

Hatta seçim için 7 Kasım 2027 tarihi dillendirilmeye başladı. Muhalefetin 2026’dan sonraya kalan seçim için Meclis’ten alınacak bir karara destek vermeyeceklerini söylemesine rağmen, AK Parti yönetimi, “Günü geldiğinde hiç kimse seçimden kaçamaz. Bunu millete anlatamazlar. O nedenle şu anda en mantıklı yol, 2027 sonbaharında seçim yapılması olacaktır. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığı için hangi tarih olursa olsun, Meclis’ten seçim kararı çıkarmak yeterli. Çünkü adaylık konusunda bir anayasa değişikliğine gitmek bu şartlarda daha zor ve çok düşük ihtimal. O nedenle, AK Parti olarak, stratejimiz Meclis’ten seçim kararı çıkarmak olacaktır” görüşünü dile getiriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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