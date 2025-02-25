Hükümete Yakın Medya İlk Kez ‘Erken Seçim’ Dedi ve Tarih Verdi
Hükümete Yakın Medya İlk Kez ‘Erken Seçim’ Dedi ve Tarih Verdi
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
AKP’ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarından biri olan Türkiye Gazetesi’nden gündem yaratacak bir haber geldi.
Gazetede Yücel Kayaoğlu imzasıyla yayımlanan haberde; AKP’ye yeni milletvekillerinin katılımlarının devam edeceğini ve AKP’nin asıl hedefinin yeterli milletvekili sayısına ulaşarak ‘erken seçim’ kararı alabilmek! Sebebi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir daha aday yapabilmek. Hükümetin erken seçim için düşündüğü tarih ise 7 Kasım 2027!
İşte detaylar…
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Muhalefetin uzun süredir yaptığı ‘erken seçim’ çağrılarına ‘erken seçim olmayacak’ cevapları veren hükümet kanadından çok sürpriz bir haber geldi.
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AKP’de en önemli gündem maddelerinden bir tanesi yapılacak ilk seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olabilmesini sağlamak.
Cumhur İttifakı cephesinde (AK Parti, MHP, Hüda-Par ve DSP) son katılımlarla birlikte sandalye sayısı 324’e ulaşmış durumda.
Parti kulislerinde bir süredir muhalefetin erken seçim taleplerine 2027 sonbaharı işaret edilerek karşılık veriliyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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