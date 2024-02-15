Adnan Oktar Örgütüne Yeni Operasyon: Yeniden Yapılanmaya Çalışıyorlar
Adnan Oktar Örgütüne Yeni Operasyon: Yeniden Yapılanmaya Çalışıyorlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın lideri olduğu terör örgütünün yeniden yapılanmaya çalıştığına dair yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi mahkemeye sundu. Savcılık, terör örgütü lideri Adnan Oktar ve yöneticiler Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında hapis cezası istedi.
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Adnan Oktar, hakkında suç örgütü kurma iddiasıyla dava açılan ve "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Adnan Oktar’ı, aldığı cezalar da durduramadı ve cezaevinde olmasına rağmen yeniden yapılanmaya gitti.
Oktar son olarak, cezaevinden paylaştığı fotoğrafla da örgüt üyelerine mesaj gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlandı. 352 sayfalık iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yer aldı.
İddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12'şer yıla, "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçundan ise ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca iddianamede Adan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın örgüt üyelerinin örgüt faaliyetler için işlediği bütün suçlardan sorumlu tutularak cezalandırılmaları talep edildi.
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İddianamede diğer 17 şüpheli hakkında ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Örgüte yardım" ve "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından farklı oranlarda hapis cezaları istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Oktar ve diğer sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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