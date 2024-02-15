Adnan Oktar Örgütüne Yeni Operasyon: Yeniden Yapılanmaya Çalışıyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ın lideri olduğu terör örgütünün yeniden yapılanmaya çalıştığına dair yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi mahkemeye sundu. Savcılık, terör örgütü lideri Adnan Oktar ve yöneticiler Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında hapis cezası istedi.