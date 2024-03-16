Adliyeden ‘Kaçış’: Arabayı Gazetecilerin Üzerine Sürdüler
Adliyeden ‘Kaçış’: Arabayı Gazetecilerin Üzerine Sürdüler
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T.C., kullandığı lüks araçla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuş ve sonrasında annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı.
Kaçışı organize ettiği iddia edilen baba Bülent Timurcihan’ın ise savcılıkta ifadesinde olayla ilgisi olmadığını savundu.
Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; Bülent Timurcihan’ın adiye çıkışı da olaylı oldu.
Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı.
Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı.
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Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.
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