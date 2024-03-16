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Adliyeden ‘Kaçış’: Arabayı Gazetecilerin Üzerine Sürdüler

Adliyeden ‘Kaçış’: Arabayı Gazetecilerin Üzerine Sürdüler

Eylem Tok
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 09:58

Karıştığı trafik kazasında 1 kişiyi öldüren ve annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan T.C.’nin babası sosyetik doktor Bülent Cihantimur dün savcılıkta ifade verdi. İfadesi sonrasında serbest kalan Bülent Cihantimur’un adliyeden çıkışı da olaylı oldu.

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T.C., kullandığı lüks araçla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuş ve sonrasında annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı.

T.C., kullandığı lüks araçla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nın ölümüne neden olmuş ve sonrasında annesiyle birlikte yurt dışına kaçmıştı.

Kaçışı organize ettiği iddia edilen baba Bülent Timurcihan’ın ise savcılıkta ifadesinde olayla ilgisi olmadığını savundu.

Kaçışı organize ettiği iddia edilen baba Bülent Timurcihan’ın ise savcılıkta ifadesinde olayla ilgisi olmadığını savundu.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; Bülent Timurcihan’ın adiye çıkışı da olaylı oldu.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine göre; Bülent Timurcihan’ın adiye çıkışı da olaylı oldu.

Kaynak

Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı.

Bülent Cihantimur, serbest kaldıktan sonra gazetecilerin sorularına cevap vermeden aracına binerek hızla uzaklaştı.

Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı.

Aracı kullanan şoför, gaza basınca iki gazeteci park halindeki başka bir araçla Cihantimur’un aracı arasında sıkıştı.
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Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.

Cihantimur’un aracı, sıkışan bir gazetecinin ise ayağının üstünden geçti.

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