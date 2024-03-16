Adliyeden ‘Kaçış’: Arabayı Gazetecilerin Üzerine Sürdüler

Karıştığı trafik kazasında 1 kişiyi öldüren ve annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçan T.C.’nin babası sosyetik doktor Bülent Cihantimur dün savcılıkta ifade verdi. İfadesi sonrasında serbest kalan Bülent Cihantimur’un adliyeden çıkışı da olaylı oldu.