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Adeta Sanat Eseri Olan Klipleriyle Kalbimizi Çalan Fujii Kaze ve 12 Eşsiz Şarkısı

etiket Adeta Sanat Eseri Olan Klipleriyle Kalbimizi Çalan Fujii Kaze ve 12 Eşsiz Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.03.2024 - 17:51

Hem tarzı, hem de müziği ile kalbimizi bıraktığımız sanatçı: Fujii Kaze! Öyle ki dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Kliplerini izledikçe de izleyesiniz geliyor. Hazırsanız rengarenk ve büyüleyici bir müzik turuna çıkalım!

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1. Hana

2. Kirari

3. Matsuri

4. Garden

5. Workin’ Hard

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6. Damn

7. Nan-Nan

8. Kaerou

9. Grace

10. Yaba

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11. Seishun Sick

12. Tabiji

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