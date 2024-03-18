Adeta Sanat Eseri Olan Klipleriyle Kalbimizi Çalan Fujii Kaze ve 12 Eşsiz Şarkısı
Adeta Sanat Eseri Olan Klipleriyle Kalbimizi Çalan Fujii Kaze ve 12 Eşsiz Şarkısı
Hem tarzı, hem de müziği ile kalbimizi bıraktığımız sanatçı: Fujii Kaze! Öyle ki dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Kliplerini izledikçe de izleyesiniz geliyor. Hazırsanız rengarenk ve büyüleyici bir müzik turuna çıkalım!
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1. Hana
2. Kirari
3. Matsuri
4. Garden
5. Workin’ Hard
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6. Damn
7. Nan-Nan
8. Kaerou
9. Grace
10. Yaba
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11. Seishun Sick
12. Tabiji
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