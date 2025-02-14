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Adeta Bir Şef Gibi Hissedeceksiniz: Sevgiliniz İçin Hazırlayabileceğiniz 13 Etkileyici Yemek Tarifi

etiket Adeta Bir Şef Gibi Hissedeceksiniz: Sevgiliniz İçin Hazırlayabileceğiniz 13 Etkileyici Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 18:01

Bu yıl Sevgililer Günü'nde partneriniz için özel bir sofra kurmaya ne dersiniz? Şık restoranlara gitmek yerine, kendi mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz! Üstelik bunun için illa profesyonel bir şef olmanız da gerekmiyor. Çünkü mutfaktaki en iyi yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer, size tüm süreçte eşlik edecek. Dışı çıtır, içi yumuşacık, aşk dolu tarifler hazırlamanızı sağlayacak. 

İşte aralarından seçebileceğiniz, her damak zevkine hitap eden enfes tarifler!

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1. Somon Fileto ve Çıtır Tempura Karides

1. Somon Fileto ve Çıtır Tempura Karides

Şık bir restorana gitseniz bile böyle bir menü yemeyeceğinize eminiz. Çünkü bu ikili özellikle deniz ürünlerini seviyorsanız, hem sizin hem de sevgilinizin çok hoşuna gidecek!

Somon Fileto

Malzemeler:

  • 2 litre su

  • 650 gr somon fileto

  • 2 çay kaşığı kanola yağı veya dilediğiniz sıvı yağ

  • 150 gr süzme yoğurt

  • 150 gr ekşi krema

  • 1 tutam tuz

  • 2 yemek kaşığı taze dereotu

Yapılışı:

  • İlk önce derin bir kapta su ve tuzu iyice karıştırın ve içine somon filetoyu ekleyin. Somonu yaklaşık 1 saat marine ederek bekletin. Marine süresini ne kadar uzatırsanız, tarifiniz o kadar lezzetli olur.

  • Süre sonunda somonu sudan çıkarıp suyunu süzün ve kurulayın. Üzerine fırça yardımıyla kanola yağı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yağladığınız somonu yerleştirin. Cihazı 160 derecede 16 dakika çalıştırın.

  • Somon pişmeye devam ederken ayrı bir kapta süzme yoğurt, ekşi maya, baharat ve dereotunu karıştırıp sosu hazırlayın. Dereotunun bir kısmını süsleme için ayırın.

  • Süre sonunda filetoyu servis tabağına alın, üzerine dereotundan serpiştirin, yanına sos ve mevsim salata koyarak servis edin.

Afiyet olsun! 😍

Çıtır Tempura Karides

Malzemeler:

  • 300 gr kral karides

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 1 yumurta

  • 40 gr tempura unu

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

  • Karidesleri yıkayıp pençelerini çıkarın ve kuyruklarını bırakın. Sonrasında baharatlayıp şişe geçirin. 

  • Hamur için yumurtayı çırparak üzerine unu, tuzu, karabiberi, yağı ekleyin ve güzelce harmanlayın. Karidesleri hazırladığınız harcın içine daldırın.

  • Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirerek yerleştirerek 200 derecede 10-12 dakika pişirin.

  • Pişen karidesleri cihazın dışına alıp yanına tartar sosla birlikte servis edin.

Not: Tarifleri hazırlarken 6 litrelik hazneyi veya 3 litrelik ufak hazneyi kullanma şansınız var. Unutmayın, kullandığınız malzeme miktarına göre ikili hazne arasından istediğinizi seçebilirsiniz. ✌️

Kokteyl havasındaki bu tarife bayılacaksınız. 🎉

2. Dana Etli Taco ve Baharatlı Çıtır Tofu

2. Dana Etli Taco ve Baharatlı Çıtır Tofu

Sevgililer Günü'nü daha rahat ve kolay bir menüyle geçirmek isteyebilirsiniz. Meksika esintili ve sıcacık bir sofra kurmaya hazırsanız işte yapmanız gereken ikili!

Dana Etli Taco

Malzemeler:

  • 500 gr dana kontrfile

  • 30 ml misket limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 3 tortilla

  • 1 kırmızı soğan

  • 100 gr çeri domates

  • 5 gr taze kişniş

  • 50 gr marul

  • 1 avokado

  • 30 ml misket limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 100 gr rende çedar peyniri

Yapılışı:

  • İlk önce dana etini misket limon suyu, tuz ve karabiberle karıştırıp 10 dakika kadar marine edin. Marine sonrası eti karışımdan çıkarın.

  • Marine edilen eti Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yerleştirin ve 12 dakika 200 derecede pişirin.

  • Bu sırada taco ekmeklerini yapmak için her tortillayı, 9 cm çapında 4 daireye bölün. Ekmekleri i180 derece 4 dakika ayarıyla ister yan haznede kızartın, isterseniz de etlerin pişmesini bekledikten sonra aynı haznede pişirin. Tercih tamamen sizin! 😘 

  • Bir yandan domatesleri ve soğanı doğrayın, marulu yıkayarak şeritler halinde kesin. Avokadoyu bölüp çekirdeğini alın ve kaşıkla bir kaseye çıkarın.

  • Avokadoya misket limonunu ve pul biberi ekleyip hepsini çatalla ezerek karıştırın.

  • Pişen tacoları dışarı alın. İçlerine marul, guacamole sos, domates ve soğandan pay edin. Üzerlerine rende peynir ekleyin ve sıcak sıcak tüketin.

Bu tarife lezzet katmak için her zaman kendi malzemelerinizi kullanabilirsiniz. 

Baharatlı Çıtır Tofu

Malzemeler:

  • 200 g sert tofu (küpler halinde doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı

  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Tofu küplerini kağıt havluyla iyice kurulayın.

  • Bir kapta soya sosu ve susam yağı ile karıştırıp, ardından baharatları ve nişastayı ekleyin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine alıp 190 derece 10 dakika ayarıyla pişirin.

Bu ikiliyi hazırlarken neredeyse hiç yağ kullanmayacak ve ekstra sağlıklı, lezzetli, fit bir menü hazırlayacaksınız. Çünkü yağsız pişirme ve RapidAir teknolojisi besinleri az yağla bile ekstra lezzetli, ekstra çıtır yapacak.

3. Ballı Hardallı Tavuk Göğsü ve Armut Tatlısı

3. Ballı Hardallı Tavuk Göğsü ve Armut Tatlısı

Sevgiliniz için etkileyici bir menü hazırlamaya hazırsanız başlayalım. Dışı çıtır, içi sulu ballı tavuk göğsü ve yanındaki armut tatlısı, size tekrar tekrar aşık olmasını sağlayacak!

Tavuk Göğsü

Malzemeler:

  • 4 adet tavuk but 

  • 2 yemek kaşığı bal 

  • 1 yemek kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Bal, hardal, zeytinyağı ve baharatları karıştırıp sosunuzu hazırlayın. Tavukları bu sos ile kaplayın.

  • Soslu tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine alıp 200 derecede 20 dakika pişirin. 

  • Son 5 dakikada fan hızını artırarak tavuğun üzerinin iyice kızarmasını sağlayabilirsiniz.

Armut Tatlısı

Malzemeler:

  • 2 Adet tatlı deveci armut

  • 1 Adet kırmızı elma

  • 1 dal çubuk tarçın

  • 1 adet portakal

  • 1 avuç çekilmiş ceviz içi

  • Yarım çay bardağı kuru üzüm

  • Yarım çay bardağı bal

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

  • Armutları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini temizleyin.

  • Elma ve portakalın kabuğunu soyup ufak küpler halinde doğrayın.

  • Kuru üzümleri yarım çay bardağı suda ıslatın.

  • Yarım çay bardağı balı 1 su bardağı sıcak su içinde eritin ve ardından tarçını ekleyin.

  • Portakal ve elmayı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine koyun, ardından üzerine armutları yerleştirin.

  • Tereyağını ufak parçalara ayırıp meyvelerin üzerine dağıtın ve kuru üzümleri serpiştirin.

  • Ballı karışımı armutların üzerine dökün ve 200 derecede 15 dakika pişirin. Süre sonunda dışarı çıkarıp üzerine cevizi serpiştirin. Bu şekilde tekrar hazneyi kapatın ve 2-3 dakika üzeri kızarana kadar tekrar pişirin.

  • 1 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

Cihazın tatları ve kokuları karıştırmayan teknolojisi sayesinde elinizin altında iki faklı ekipman varmış gibi hareket edecek ve her tarifi en iyi ayarla pişirme ayrıcalığı edineceksiniz!

4. Dana Tagliata ve Salsa Soslu Patates

4. Dana Tagliata ve Salsa Soslu Patates

Sevgililer Günü etsiz olmaz diyorsanız, işi en üst seviyeye taşımak isteyebilirsiniz. Çünkü Çift Hazneli Airfryer ile akılda kalıcı ve imza bir menü oluşturabilirsiniz.

Dana Tagliata

Malzemeler:

  • 660 gr dana kontrile

  • 2 çay kaşığı tereyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 1/4 çay kaşığı karabiber, öğütülmüş

  • 200 gr roka

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı balzamik krema

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 3 yemek kaşığı limon suyu

  • 40 gr fındık, kavrulmuş

  • 40 gr parmesan peyniri

Yapılışı:

  • Dana bonfileleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesina alın ve cihazı 180 derecede 13 dakika çalıştırın. Bu sürenin yarısında hazneyi açarak biftekleri ters yüz edin.

  • Pişen biftekleri dışarı alıp üzerlerine yağı, tuzu, karabiberi ekleyin. 10 dakika bu şekilde dinlendirin ve ardından ince ince dilimleyin.

  • Rokayı yıkayıp kurulayın ve salatasını hazırlayın. Yoğurdu zeytinyağı, balzamik krema, limon suyu ile karıştırarak yoğurt sosu da hazır edin. Bu sosu etlerin üzerine gezdirin.

  • Son adımda etleri roka salatasının üzerine alın ve en üste parmesan peyniri rendeleyin, kavrulmuş fındık ekleyin ve afiyetle yiyin.

Salsa Soslu Patates

Malzemeler:

  • 10 adet bebek patates (ortadan ikiye bölünmüş)

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 adet orta boy domates (soyulmuş)

  • 1 diş sarımsak

  • 1/2 adet orta boy soğan 

  • 2 dal taze kişniş

  • 4 dilim jalapeno biber turşusu

  • 1/2 adet misket limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı tuz 1

  • 1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1/2 çay kaşığı tuz 

Yapılışı:

  • Patatesleri soyarak ortadan uzunlamasına ikiye kesin ve soğuk suda yarım saat bekletin. Süre sonunda suyunu süzüp kurulayın. Ardından baharat ve yağ ile birleştirin.

  • Baharatlı patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesine yerleştirip 180 derece, 15 dakika ayarıyla pişmeye bırakın.

  • Not: Cihazın kullanıcı dostu dokunmatik menüsünü kullanarak her iki tarif için de kendi hızlı ayarlarınızı oluşturabilir, dilerseniz hazır ayarları seçebilirsiniz. Böylece çok daha hızlı ve pratik bir pişirme deneyimi elde edersiniz.

  • İlk 5 dakikanın ardından hazneyi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Patatesler kızarana kadar bu işlemi ara ara tekrarlayın. Merak etmeyin pişirme süresi boyunca cihazınızın sizi yönlendirecek ve yapmanız gereken adımları kolayca takip etmenizi sağlayacaktır.

  • Salsa sos için; kabukları soyulmuş domatesi, sarımsağı, soğanı, taze kişnişi, turşuyu, misket limon suyunu, tuzu ve sirkeyi rondoda çekin. Karışımı süzgece alarak oda sıcaklığında bekletin.

  • Yoğurdu ve tuzu çırpıp kenara alın.

  • Kızaran patatesleri servis kasesine alarak üstlerine sırasıyla salsa sosu ve yoğurt sosu ekleyin.

Bu ikiliyi yemelere doyamayacasınız! 😘

5. Kuzu Pirzola ve Yeşil Soslu Patates

5. Kuzu Pirzola ve Yeşil Soslu Patates

Eğer aklınızda sevgiliniz için çok özenli bir yemek planı varsa, bu lokum gibi pirzola tarifini yanındaki özel patateslerle birlikte denemeniz gerek. İkiniz de bayılacaksınız! 🥰

Kuzu Pirzola

Malzemeler:

  • 6 kuzu pirzola

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam pul biber

  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ

  • 2 defne yaprağı

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

  • Önce etleri yağ, tuz, pul biber ve defne yaprağı ile ovalayıp harmanlayın. Ardından pişirme öncesi defne yapraklarını çıkarın.

  • Baharatladığınız pirzolaları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine  ve üzerine kekik ile pul biber serpin.

  • 200 derece 12 dakika ayarıyla pişirmeye başlayın, damak zevkinize göre süreyi 1-2 dakika uzatabilirsiniz. Ancak cihazın etleri kendi suyunu ve yağını koruyarak pişirme özelliği sayesinde, etleriniz normalden çok hızlı pişecek ve tam kıvamında olacak. 

Yeşil Soslu Patates

Malzemeler:

  • 500 gr bebek patates

  • Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

  • 15 gr maydanoz, kıvırcık yapraklı

  • 10 gr dereotu

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam karabiber

  • 2 tutam deniz tuzu

Yapılışı:

  • Patatesleri 3-4 cm büyüklüğünde böldükten sonra yıkayın ve zeytinyağına bulayın.

  • Bu şekilde cihazın boş haznesine aktarın ve 180 derecede 12 dakika ayarıyla pişirin. 

  • Patatesler pişerken baharatları, hardalı, sirkeyi, yağı, karabiberi ve tuzu mikserden geçirin.

  • Servis tabağına alırken üzerine hazırladığınız bu sostan dökün.

Elinize sağlık! 💚

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6. Izgarada Çıtır Parmak Tavuk ve Arancini Topları

6. Izgarada Çıtır Parmak Tavuk ve Arancini Topları

İtalya mutfağı aşkın en romantik hali olabilir. Bu mutfağın en özel lezzetlerinden olan aromatik ızgara tavukları ve meşhur arancini toplarını bu gün için denemeye ne dersiniz? 🧡

Izgara Çıtır Parmak Tavuk

Malzemeler:

  • 500 gr tavuk

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Önce tavuklarınıza muhteşem aroma verecek İtalyan baharat karışımını, zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyuyla harmanlayın. Tavuk etlerinizi bu sosla ovun ve mümkünse yarım saat kadar marine edin.

  • Tavukları yan yana gelecek şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın ve 200 derecede 10-12 dakika ayarıyla pişirin.

Arancini Topları

Malzemeler:

  • 50 gr bezelye, dondurulmuş

  • 150 gr dana yahni

  • 50 gr pirinç, pişmiş

  • 40 gr galeta unu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • İlk önce dondurulmuş bezelyeleri suyla durulayın, sonrasında yahniyle karıştırın. Önceden pişirdiğiniz pirinci de ayrı bir yere alarak 12 adet minik top haline getirin. 

  • Her bir topu düzleştirin. Arasına 1 yemek kaşığı yahni sosundan ve bezelye karışımından koyun. Bu işlemi toplar ve malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

  • Oluşturduğunuz her bir pirinç topunu galeta ununa bulayın, üzerini zeytinyağı ile fırçalayın.

  • Cihazın diğer haznesini açın ve yan yana gelecek şekilde dizip 200 derece 12 dakika ayarıyla pişirin. 

Not: Bu sırada cihazın kopyalama özelliğini kullanarak bu işlemi çok daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü bir hazne için yaptığınız ayarı tek tuşla diğer hazneye de kopyalayabilir, aynı anda iki tarif deneme ayrıcalığı edinebilirsiniz.

Elinize sağlık.

7. Vişneli Brownie

7. Vişneli Brownie

Eğer bir tatlı aşığıysanız bu romantik tarife bayılacaksınız. 

Vişneli Brownie

Malzemeler:

  • 60 gram sütlü çikolata

  • 60 gram bitter çikolata

  • 15 vişne

  • 3 yemek kaşığı şeker

  • 3 yemek kaşığı un

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yumurta

Yapılışı:

  • Yumurta ve şekeri çırparak başlayın.

  • Çikolataları benmari usulü eritin.

  • Erittiğiniz çikolataların içine tereyağını ilave edin.

  • Vişne hariç tüm malzemeleri kaba alıp karıştırın.

  • Hazırladığınız bu karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 160 derece, 12 dakika ayarıyla pişirin. 

Bu tarifte aşkınızı yansıtmak için çilek, karadut ve böğürtlen gibi meyveleri kullanabileceğinizi de unutmayın! 😘

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Merlot Vinho
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