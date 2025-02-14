Adeta Bir Şef Gibi Hissedeceksiniz: Sevgiliniz İçin Hazırlayabileceğiniz 13 Etkileyici Yemek Tarifi

Şık bir restorana gitseniz bile böyle bir menü yemeyeceğinize eminiz. Çünkü bu ikili özellikle deniz ürünlerini seviyorsanız, hem sizin hem de sevgilinizin çok hoşuna gidecek!

Somon Fileto

Malzemeler:

2 litre su

650 gr somon fileto

2 çay kaşığı kanola yağı veya dilediğiniz sıvı yağ

150 gr süzme yoğurt

150 gr ekşi krema

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı taze dereotu

Yapılışı:

İlk önce derin bir kapta su ve tuzu iyice karıştırın ve içine somon filetoyu ekleyin. Somonu yaklaşık 1 saat marine ederek bekletin. Marine süresini ne kadar uzatırsanız, tarifiniz o kadar lezzetli olur.

Süre sonunda somonu sudan çıkarıp suyunu süzün ve kurulayın. Üzerine fırça yardımıyla kanola yağı sürün.

Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yağladığınız somonu yerleştirin. Cihazı 160 derecede 16 dakika çalıştırın.

Somon pişmeye devam ederken ayrı bir kapta süzme yoğurt, ekşi maya, baharat ve dereotunu karıştırıp sosu hazırlayın. Dereotunun bir kısmını süsleme için ayırın.

Süre sonunda filetoyu servis tabağına alın, üzerine dereotundan serpiştirin, yanına sos ve mevsim salata koyarak servis edin.

Afiyet olsun! 😍

Çıtır Tempura Karides

Malzemeler:

300 gr kral karides

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 yumurta

40 gr tempura unu

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

2 çay kaşığı bitkisel yağ

Yapılışı:

Karidesleri yıkayıp pençelerini çıkarın ve kuyruklarını bırakın. Sonrasında baharatlayıp şişe geçirin.

Hamur için yumurtayı çırparak üzerine unu, tuzu, karabiberi, yağı ekleyin ve güzelce harmanlayın. Karidesleri hazırladığınız harcın içine daldırın.

Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirerek yerleştirerek 200 derecede 10-12 dakika pişirin.

Pişen karidesleri cihazın dışına alıp yanına tartar sosla birlikte servis edin.

Not: Tarifleri hazırlarken 6 litrelik hazneyi veya 3 litrelik ufak hazneyi kullanma şansınız var. Unutmayın, kullandığınız malzeme miktarına göre ikili hazne arasından istediğinizi seçebilirsiniz. ✌️

Kokteyl havasındaki bu tarife bayılacaksınız. 🎉