Adeta Bir Şef Gibi Hissedeceksiniz: Sevgiliniz İçin Hazırlayabileceğiniz 13 Etkileyici Yemek Tarifi
Adeta Bir Şef Gibi Hissedeceksiniz: Sevgiliniz İçin Hazırlayabileceğiniz 13 Etkileyici Yemek Tarifi
Bu yıl Sevgililer Günü'nde partneriniz için özel bir sofra kurmaya ne dersiniz? Şık restoranlara gitmek yerine, kendi mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz! Üstelik bunun için illa profesyonel bir şef olmanız da gerekmiyor. Çünkü mutfaktaki en iyi yardımcınız Philips Çift Hazneli Airfryer, size tüm süreçte eşlik edecek. Dışı çıtır, içi yumuşacık, aşk dolu tarifler hazırlamanızı sağlayacak.
İşte aralarından seçebileceğiniz, her damak zevkine hitap eden enfes tarifler!
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1. Somon Fileto ve Çıtır Tempura Karides
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2. Dana Etli Taco ve Baharatlı Çıtır Tofu
3. Ballı Hardallı Tavuk Göğsü ve Armut Tatlısı
4. Dana Tagliata ve Salsa Soslu Patates
5. Kuzu Pirzola ve Yeşil Soslu Patates
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6. Izgarada Çıtır Parmak Tavuk ve Arancini Topları
7. Vişneli Brownie
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