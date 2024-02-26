Adana'da 3 Polis, 1 MİT Kimliği İle Gezen Klimacıdan İlginç Savunma!
Adana'da 3 Polis, 1 MİT Kimliği İle Gezen Klimacıdan İlginç Savunma!
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Adana'da polis ekipleri 32 yaşındaki H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisiyle harekete geçti. Kıyıboyu Caddesi'nde aracı durdurulan H.D. "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Kimliği kontrol eden polis, sahte olduğunu tespit etti.
H.D., gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi.
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Herif kendi teşkilatını kurmuş. Ve oldukça rahat...
"İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı." cümlesini okuyunca suçlular mı yoksa yakalayanlar mı daha rahat falan oldum. :)
La bi ara tutuklandı sandim tabiki serbest hertür haltı yiyip imza karşılığı serbest kalabileceğiniz nadir ülkelerden birisi cennet vatanın
Birde serbest kalmış şaka gibi 🥱