Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adana'da 3 Polis, 1 MİT Kimliği İle Gezen Klimacıdan İlginç Savunma!

Adana'da 3 Polis, 1 MİT Kimliği İle Gezen Klimacıdan İlginç Savunma!

Adana Klimacı Sahte Kimlik
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 12:47

Adana'da H.D. (32) isimli klima tamircisinin evinde yapılan aramada sahte 3 polis 1 MİT kimliği çıktı. 

H.D., ifadesinde, 'Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum' diye konuştu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adana'da polis ekipleri 32 yaşındaki H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisiyle harekete geçti. Kıyıboyu Caddesi'nde aracı durdurulan H.D. "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Kimliği kontrol eden polis, sahte olduğunu tespit etti.

Adana'da polis ekipleri 32 yaşındaki H.D.'nin sahte polis kimliği kullandığı bilgisiyle harekete geçti. Kıyıboyu Caddesi'nde aracı durdurulan H.D. "Hayırdır devrem" diyerek sahte polis kimliğini gösterdi. Kimliği kontrol eden polis, sahte olduğunu tespit etti.

H.D., gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

H.D., gözaltına alındı. Şüpheli emniyete götürülürken, evinde yapılan aramada sahte 2 polis kimliği, sahte MİT kimlik kartı, sahte 2 otomobil plakası, ruhsatsız 2 pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi.

H.D., ifadesinde, "Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum" dedi.

İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest  kaldı. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
10
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nuray

Herif kendi teşkilatını kurmuş. Ve oldukça rahat...

Cübbeli Palpatine Hoca

"İşlemleri sonrası H.D. adli kontrol şartı ile serbest kaldı." cümlesini okuyunca suçlular mı yoksa yakalayanlar mı daha rahat falan oldum. :)

Tribal Turk

La bi ara tutuklandı sandim tabiki serbest hertür haltı yiyip imza karşılığı serbest kalabileceğiniz nadir ülkelerden birisi cennet vatanın

selver.94.06

Birde serbest kalmış şaka gibi 🥱