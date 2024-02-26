Adana'da 3 Polis, 1 MİT Kimliği İle Gezen Klimacıdan İlginç Savunma!

Adana'da H.D. (32) isimli klima tamircisinin evinde yapılan aramada sahte 3 polis 1 MİT kimliği çıktı.

H.D., ifadesinde, 'Klima tamircisiyim. İşe gittiğim mahalleler pek tekin değil. Kendimi korumak için bu kimlikleri taşıyorum' diye konuştu.