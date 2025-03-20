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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak" Çağrılarına Tepki Gösterdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak" Çağrılarına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 00:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir' açıklamasını yaptı.

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Saraçhane'de binlerce İstanbullu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışına tepki göstermek için toplandı.

Saraçhane'de binlerce İstanbullu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışına tepki göstermek için toplandı.

İki gündür CHP, İmamoğlu ve Özgür Özel'in çağrılarıyla Saraçhane'de toplanan İstanbullular yaşanan sürece tepkilerini gösteriyor. Bu akşam halka hitaben konuşan Özgür Özel'in sokak çıkışı meydandakiler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Özgür Özel'in "Kimse evde oturmamızı beklemesin" konuşması sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeni ile karşılandı ancak tepkiler de vardı.

Özgür Özel'in "Kimse evde oturmamızı beklemesin" konuşması sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeni ile karşılandı ancak tepkiler de vardı.

Özgür Özel, açıklamasında şu sözleri sarf etti: 

'Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. 

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. 

Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

 Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. Pazar günü kimse evinde oturmayacak. 

Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır. Elbette Taksim'i de geri alacağız.'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu açıklamaya tepki gösterdi. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu açıklamaya tepki gösterdi. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaptı.

Tunç açıklamasında  'Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez.

Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır.

Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir.

Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir.

Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir.

Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir.

Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur.

Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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SAYGIN ADAM

KARAR YARGIDA DEGIL SARAYDA .BOSUNA ALGI YAPMA...TÜRKIYEDE ÖZGÜR YARGI OLSA KENDI HIRSIZLARINIZDAN BINLERCESINDEN BIR TANESI BILE ICERDE OLURDU AMA DEGIL.IS... Devamını Gör

gnyy

Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere demiş. Huzuru kimin bozduğu belli değil mi ?

withlove

Adalet 😁😁😁 bakanı tepkili 😁😁