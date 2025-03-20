Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak" Çağrılarına Tepki Gösterdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sokak" Çağrılarına Tepki Gösterdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir' açıklamasını yaptı.
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Saraçhane'de binlerce İstanbullu, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışına tepki göstermek için toplandı.
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Özgür Özel'in "Kimse evde oturmamızı beklemesin" konuşması sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeni ile karşılandı ancak tepkiler de vardı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu açıklamaya tepki gösterdi. Ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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KARAR YARGIDA DEGIL SARAYDA .BOSUNA ALGI YAPMA...TÜRKIYEDE ÖZGÜR YARGI OLSA KENDI HIRSIZLARINIZDAN BINLERCESINDEN BIR TANESI BILE ICERDE OLURDU AMA DEGIL.IS... Devamını Gör
Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere demiş. Huzuru kimin bozduğu belli değil mi ?
Adalet 😁😁😁 bakanı tepkili 😁😁