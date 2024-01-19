Acun Medya Çalışanı Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a Katılmadan Önce Elenecek Kişiyi Bilmesi Şok Etkisi Yarattı
Acun Medya Çalışanı Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a Katılmadan Önce Elenecek Kişiyi Bilmesi Şok Etkisi Yarattı
Kaynak: https://twitter.com/tarkanking__/stat...
2015 ve 2018'de Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, yarışmacı olmasının ardından Survivor Panorama'da yorumcu oldu. Senelerdir yarışmayı yorumlamasının ardından bu kez All Star'da yeniden yarışmacı olan Hatipoğlu, Survivor başlamadan önce öyle bir şey söylemiş ki duyunca şok olacaksınız!
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Hakan Hatipoğlu Var mısın Yok musun ile başladığı ekran macerasına 2015'te katıldığı Survivor ile devam etti.
2018'de yeniden yarışmacı olarak izlediğimiz Hakan, ardından Survivor Panorama programında yorumculuğa başladı.
Senelerdir yorumcu olarak çalışması da yarışmayla ilgili ileri görüşlülüğünü artırmış belli ki.
Yarışma başlamadan verdiği röportajda ilk elenenin Doğukan Manço olacağını tahmin etmiş.
Gerçekten de bildi! İlk hafta yarışmaya veda eden Doğukan Manço olmuştu.
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Bakalım yarışma içindeki stratejileri ve tahminleri nasıl olacak, Hakan'ı başarıya ulaştıracak mı?
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