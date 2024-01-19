Acun Medya Çalışanı Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a Katılmadan Önce Elenecek Kişiyi Bilmesi Şok Etkisi Yarattı

2015 ve 2018'de Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, yarışmacı olmasının ardından Survivor Panorama'da yorumcu oldu. Senelerdir yarışmayı yorumlamasının ardından bu kez All Star'da yeniden yarışmacı olan Hatipoğlu, Survivor başlamadan önce öyle bir şey söylemiş ki duyunca şok olacaksınız!