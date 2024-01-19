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Acun Medya Çalışanı Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a Katılmadan Önce Elenecek Kişiyi Bilmesi Şok Etkisi Yarattı

Acun Medya Çalışanı Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a Katılmadan Önce Elenecek Kişiyi Bilmesi Şok Etkisi Yarattı

survivor
themyscira - Misafir Editör
20.01.2024 - 00:45

2015 ve 2018'de Survivor'a katılan Hakan Hatipoğlu, yarışmacı olmasının ardından Survivor Panorama'da yorumcu oldu. Senelerdir yarışmayı yorumlamasının ardından bu kez All Star'da yeniden yarışmacı olan Hatipoğlu, Survivor başlamadan önce öyle bir şey söylemiş ki duyunca şok olacaksınız!

Kaynak: https://twitter.com/tarkanking__/stat...
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Hakan Hatipoğlu Var mısın Yok musun ile başladığı ekran macerasına 2015'te katıldığı Survivor ile devam etti.

Hakan Hatipoğlu Var mısın Yok musun ile başladığı ekran macerasına 2015'te katıldığı Survivor ile devam etti.

2018'de yeniden yarışmacı olarak izlediğimiz Hakan, ardından Survivor Panorama programında yorumculuğa başladı.

2018'de yeniden yarışmacı olarak izlediğimiz Hakan, ardından Survivor Panorama programında yorumculuğa başladı.

Senelerdir yorumcu olarak çalışması da yarışmayla ilgili ileri görüşlülüğünü artırmış belli ki.

Senelerdir yorumcu olarak çalışması da yarışmayla ilgili ileri görüşlülüğünü artırmış belli ki.

Yarışma başlamadan verdiği röportajda ilk elenenin Doğukan Manço olacağını tahmin etmiş.

Gerçekten de bildi! İlk hafta yarışmaya veda eden Doğukan Manço olmuştu.

Gerçekten de bildi! İlk hafta yarışmaya veda eden Doğukan Manço olmuştu.
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Bakalım yarışma içindeki stratejileri ve tahminleri nasıl olacak, Hakan'ı başarıya ulaştıracak mı?

Bakalım yarışma içindeki stratejileri ve tahminleri nasıl olacak, Hakan'ı başarıya ulaştıracak mı?

İzleyip göreceğiz!

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