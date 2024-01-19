İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Selena'daki Burak'la Karşılaştırılınca Gökhan Keser'den Güldüren Yanıt Geldi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sonrası hem gururlandık hem de atasporumuz olan goygoyu da ihmal etmedik elbette. İşin içine goygoy girince de diziseverler meydanı boş bırakmadı. Selena'daki Burak Öğretmenin ilk Türk astronot olduğunun ifade edilmesiyle açılan ortaya, Gökhan Keser'den güldüren bir gol geldi!