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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Selena'daki Burak'la Karşılaştırılınca Gökhan Keser'den Güldüren Yanıt Geldi

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Selena'daki Burak'la Karşılaştırılınca Gökhan Keser'den Güldüren Yanıt Geldi

themyscira - Misafir Editör
19.01.2024 - 23:44

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu sonrası hem gururlandık hem de atasporumuz olan goygoyu da ihmal etmedik elbette. İşin içine goygoy girince de diziseverler meydanı boş bırakmadı. Selena'daki Burak Öğretmenin ilk Türk astronot olduğunun ifade edilmesiyle açılan ortaya, Gökhan Keser'den güldüren bir gol geldi!

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Alper Gezeravcı, 19 Ocak itibarıyla uzay yolculuğuna başladı.

Alper Gezeravcı, 19 Ocak itibarıyla uzay yolculuğuna başladı.

Hepimizi etkileyen ve gururlandıran bu uzay macerasının ardından İlk Türk astronot unvanını alan Gezeravcı, uzaydaki ilk sözleriyle göğsümüzü kabarttı.

Hepimizi etkileyen ve gururlandıran bu uzay macerasının ardından İlk Türk astronot unvanını alan Gezeravcı, uzaydaki ilk sözleriyle göğsümüzü kabarttı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini dile getiren Alper Gezeravcı hepimizin duygusal anlar yaşamasına yol açtı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözlerini dile getiren Alper Gezeravcı hepimizin duygusal anlar yaşamasına yol açtı.

Ama biliyorsunuz bizler duygusal olduğumuz kadar goygoyu da seviyoruz.

Ama biliyorsunuz bizler duygusal olduğumuz kadar goygoyu da seviyoruz.

Bir Twitter kullanıcısı ilk Türk astronotun Selena dizisindeki Burak öğretmen olduğunu dile getirdi.

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Burak karakterini canlandıran Gökhan Keser de verdiği cevapla herkesi güldürmeyi başardı.

Burak karakterini canlandıran Gökhan Keser de verdiği cevapla herkesi güldürmeyi başardı.
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Sizce ilk Türk astronot kim? 😅

Sizce ilk Türk astronot kim? 😅
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