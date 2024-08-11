Acun Ilıcalı, Slovenya'da En Fazla Şampiyonluk Yaşayan Takımı Satın Alıyor

“Eylül ayında işleri halledeceğimizi düşünüyorum. Tüm belgeleri beklemek zorundayız ama zaten kulübün birçok faaliyetinden şu anda da sorumluyuz. Kulübü başarılı yapmak için işleri nasıl organize edeceğimi çok iyi biliyorum. Maribor, sadece Slovenya'da değil Avrupa'da mücadele edebilecek bir takım. Amacımız Avrupa'da başarıyı yakalamak. Taraftarları da sevindireceğimize inanıyorum. Takım dengeli ve başarılı olduğu anda adım adım ilerleyeceğiz.”