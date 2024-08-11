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Acun Ilıcalı, Slovenya'da En Fazla Şampiyonluk Yaşayan Takımı Satın Alıyor

Acun Ilıcalı, Slovenya'da En Fazla Şampiyonluk Yaşayan Takımı Satın Alıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 12:54

Hull City'yi aldıktan sonra kulüpte kısa sürede hedefleri ve çehreyi değiştiren Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına Avrupa'da devam etmeyi düşünüyor. Daha önce İrlanda'daki bir kulübe dair çıkan iddialar boyut değiştirmiş görünüyor.

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Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı son olarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Futbola olan ilgisi nedeniyle Avrupa'da bir takım daha almaya düşünen Ilıcalı için son iddialar Bulgaristan'dan gelmişti.

Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı son olarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Futbola olan ilgisi nedeniyle Avrupa'da bir takım daha almaya düşünen Ilıcalı için son iddialar Bulgaristan'dan gelmişti.

Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde temas halinde olduğu kulüpler olduğu söylenen Acun Ilıcalı için ismi geçen kulüpler Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech olmuştu. Bugün Bulgaristan basınında yer alan bir haber ise çok daha farklı bir adresi işaret ediyor.

Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde temas halinde olduğu kulüpler olduğu söylenen Acun Ilıcalı için ismi geçen kulüpler Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech olmuştu. Bugün Bulgaristan basınında yer alan bir haber ise çok daha farklı bir adresi işaret ediyor.

Acun Ilıcalı iddialara göre Bulgaristan'dan değil Slovenya'dan bir kulüp almayı düşünüyor. İlgilendiği kulüp ise 16 şampiyonlukla ülkenin açık ara en fazla şampiyonluğa sahip takımı Maribor!

Acun Ilıcalı iddialara göre Bulgaristan'dan değil Slovenya'dan bir kulüp almayı düşünüyor. İlgilendiği kulüp ise 16 şampiyonlukla ülkenin açık ara en fazla şampiyonluğa sahip takımı Maribor!

Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlık sonrası kurulan ligde 16 şampiyonlukla önde olan Maribor'un en yakın takipçisi 7 şampiyonlukla Olimpija Ljubljana. Maribor iki sezondur şampiyonluk göremezken ekonomik olarak da sportif direktör Zlatko Zahovic ayrıldıktan ve yönetim değiştikten sonra inişli çıkışlı bir grafik izliyor.

Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlık sonrası kurulan ligde 16 şampiyonlukla önde olan Maribor'un en yakın takipçisi 7 şampiyonlukla Olimpija Ljubljana. Maribor iki sezondur şampiyonluk göremezken ekonomik olarak da sportif direktör Zlatko Zahovic ayrıldıktan ve yönetim değiştikten sonra inişli çıkışlı bir grafik izliyor.

Maribor ile olan ilgisi için Acun Ilıcalı, Maribor'un Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Maribor ile olan ilgisi için Acun Ilıcalı, Maribor'un Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Eylül ayında işleri halledeceğimizi düşünüyorum. Tüm belgeleri beklemek zorundayız ama zaten kulübün birçok faaliyetinden şu anda da sorumluyuz. Kulübü başarılı yapmak için işleri nasıl organize edeceğimi çok iyi biliyorum. Maribor, sadece Slovenya'da değil Avrupa'da mücadele edebilecek bir takım. Amacımız Avrupa'da başarıyı yakalamak. Taraftarları da sevindireceğimize inanıyorum. Takım dengeli ve başarılı olduğu anda adım adım ilerleyeceğiz.”

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Naci Kir

Erdoğan sayesinde avaneler zengin oldu. Erdoğan'ın sonrası Bu adam soruşturulması ve akladigi kara paraların hesabını verecek olması ve kaçacak yeri olamaması!

Naci Kir

Ve bunu editör yayınlamayacak.