Acun Ilıcalı, Slovenya'da En Fazla Şampiyonluk Yaşayan Takımı Satın Alıyor
Acun Ilıcalı, Slovenya'da En Fazla Şampiyonluk Yaşayan Takımı Satın Alıyor
Hull City'yi aldıktan sonra kulüpte kısa sürede hedefleri ve çehreyi değiştiren Acun Ilıcalı, futbol yatırımlarına Avrupa'da devam etmeyi düşünüyor. Daha önce İrlanda'daki bir kulübe dair çıkan iddialar boyut değiştirmiş görünüyor.
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Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı son olarak taraftarı olduğu Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Futbola olan ilgisi nedeniyle Avrupa'da bir takım daha almaya düşünen Ilıcalı için son iddialar Bulgaristan'dan gelmişti.
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Bulgaristan'da Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde temas halinde olduğu kulüpler olduğu söylenen Acun Ilıcalı için ismi geçen kulüpler Arda (Kırcaali), Lokomotiv (Sofya) ve FC Lovech olmuştu. Bugün Bulgaristan basınında yer alan bir haber ise çok daha farklı bir adresi işaret ediyor.
Acun Ilıcalı iddialara göre Bulgaristan'dan değil Slovenya'dan bir kulüp almayı düşünüyor. İlgilendiği kulüp ise 16 şampiyonlukla ülkenin açık ara en fazla şampiyonluğa sahip takımı Maribor!
Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra bağımsızlık sonrası kurulan ligde 16 şampiyonlukla önde olan Maribor'un en yakın takipçisi 7 şampiyonlukla Olimpija Ljubljana. Maribor iki sezondur şampiyonluk göremezken ekonomik olarak da sportif direktör Zlatko Zahovic ayrıldıktan ve yönetim değiştikten sonra inişli çıkışlı bir grafik izliyor.
Maribor ile olan ilgisi için Acun Ilıcalı, Maribor'un Avrupa'da başarılı olabilecek bir kulüp olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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Erdoğan sayesinde avaneler zengin oldu. Erdoğan'ın sonrası Bu adam soruşturulması ve akladigi kara paraların hesabını verecek olması ve kaçacak yeri olamaması!
Ve bunu editör yayınlamayacak.