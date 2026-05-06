Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City'nin Kader Gecesi! Dev Maç Canlı Yayınla TV8’de
İngiltere Championship’te nefesler tutuldu! Hull City, play-off’larda sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. Premier League hedefine adım adım yaklaşan Hull City’de tüm gözler bu karşılaşmaya çevrildi.
Cuma akşamı MKM Stadium’da oynanacak mücadelede Hull City, Millwall ile karşılaşacak.
Sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City play-off ilk maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de hedef büyük, heyecan zirvede. Bu kritik kader maçı Türkiye saatiyle 22.00’de TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak.
