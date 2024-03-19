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Acun Ilıcalı'nın Ayak Paylaşımından Ezgi Mola'nın Oğluyla Fotoğrafına 19 Mart'ta Ünlülerin Paylaşımları

Acun Ilıcalı'nın Ayak Paylaşımından Ezgi Mola'nın Oğluyla Fotoğrafına 19 Mart'ta Ünlülerin Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
19.03.2024 - 21:06

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Metin Akdülger'den dump serisi geldi.

2. Meriç Aral'ın paylaşımı içimizi enerjiyle doldurdu.

3. Melike Şahin:

3. Melike Şahin:

4. Müjde Uzman, set sonrası paylaşım yaptı.

4. Müjde Uzman, set sonrası paylaşım yaptı.

5. Ezgi Mola ve oğlu Can, içimizde kelebekler uçurdu.

5. Ezgi Mola ve oğlu Can, içimizde kelebekler uçurdu.
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6. Enis Arıkan:

6. Enis Arıkan:

7. Berfu ve Eser Yenenler'den yeni akım videosu geldi.

8. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacısı Merve'nin ayağını paylaştı.

8. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacısı Merve'nin ayağını paylaştı.

Günün magazin paylaşımlarına da buradan ulaşabilirsiniz.👇

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