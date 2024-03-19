Acun Ilıcalı'nın Ayak Paylaşımından Ezgi Mola'nın Oğluyla Fotoğrafına 19 Mart'ta Ünlülerin Paylaşımları
Acun Ilıcalı'nın Ayak Paylaşımından Ezgi Mola'nın Oğluyla Fotoğrafına 19 Mart'ta Ünlülerin Paylaşımları
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1. Metin Akdülger'den dump serisi geldi.
2. Meriç Aral'ın paylaşımı içimizi enerjiyle doldurdu.
3. Melike Şahin:
4. Müjde Uzman, set sonrası paylaşım yaptı.
5. Ezgi Mola ve oğlu Can, içimizde kelebekler uçurdu.
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6. Enis Arıkan:
7. Berfu ve Eser Yenenler'den yeni akım videosu geldi.
8. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacısı Merve'nin ayağını paylaştı.
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