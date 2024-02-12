Acun Ilıcalı'ya Konseyde Çıldırdığı Anları Ti'ye Alanlar İzletildi: Bakın Ne Tepki Verdi!

Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın ilk kez bu kadar sinirlendiğine tanık olduk. Adeta öfkeden çılgına dönen Ilıcalı'nın o hallerini goygoy malzemesi yapanlar oldu. Ilıcalı kendisine yapılan editleri izledi, bakın ne tepki verdi!