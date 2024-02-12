Acun Ilıcalı'ya Konseyde Çıldırdığı Anları Ti'ye Alanlar İzletildi: Bakın Ne Tepki Verdi!
Acun Ilıcalı'ya Konseyde Çıldırdığı Anları Ti'ye Alanlar İzletildi: Bakın Ne Tepki Verdi!
Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'da Acun Ilıcalı'nın ilk kez bu kadar sinirlendiğine tanık olduk. Adeta öfkeden çılgına dönen Ilıcalı'nın o hallerini goygoy malzemesi yapanlar oldu. Ilıcalı kendisine yapılan editleri izledi, bakın ne tepki verdi!
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Survivor All Star'ın önceki bölümünde, yarışmacılar arasında sona ermeyen bir tartışma patlak vermişti.
Konseyde Sercan ile minik bir tartışma yaşayan Aleyna'ya, Nagihan'ın müdahalesi geldi. Bu durum sonrasında ortam iyice gerildi ve Nagihan, Aleyna'yı itti.
Bu olayların ardından Nagihan'ın Sercan ile şakalaşıp güldüğünü gören Acun Ilıcalı, oldukça öfkelendi.
İlk kez bu kadar öfkelendiğini gördüğümüz Ilıcalı, "Ne yaparsanız yapın" diyerek sandalye fırlattı ve konseyi terk etti.
Acun Ilıcalı'nın bu öfke patlaması sonrasında sosyal medya kullanıcılarından çeşitli yorumlar geldi. Ancak mizahşörler de gecikmedi.
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Ilıcalı'nın çıldırdığı anları edit yaparak mizaha alet edenlerin videoları epey gündem oldu. Geçtiğimiz gün Cevap Ver Türkiye programına konuk olan Ilıcalı, o videoyu izledi.
Ilıcalı hem kavganın iç yüzünü anlattı, hem de goygoylara yanıt verdi.
İşte o anlar:
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