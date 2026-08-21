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Acun Ilıcalı BBC’ye En Büyük Başarısını Açıkladı

Acun Ilıcalı BBC’ye En Büyük Başarısını Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 09:15
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Takımı Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle Acun Ilıcalı'nın kariyer yolculuğu, tüm dünyanın dikkatini çekti. Ilıcalı'nın TV muhabirliğinden bugünlere taşıdığı kariyeri, bu kez BBC'nin radarında. 

Acun, Hull City’nin Manchester United ile oynayacağı karşılaşma öncesinde BBC'den Mike White ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. 

Kaynak: BBC

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Acun Ilıcalı'nın kariyer basamakları, BBC'ye konu oldu.

Acun Ilıcalı'nın kariyer basamakları, BBC'ye konu oldu.

Ilıcalı, BBC'ye verdiği özel röportajda kariyerini ve başarı hikayesini anlattı. Çocukluğundan bazı anılarını anlatan Acun, hayatındaki en büyük başarıyı da açıkladı.

BBC, Hull City'nin ve Acun'un başarısını 'onu iflastan ve kişisel trajedilerden televizyon yıldızlığına taşıyan hayatındaki en son dönüm noktası' oldu diyerek anlatıyor. 

İşte BBC'nin özel röportajından bazı öne çıkan satırlar...

'Türkiye'nin Simon Cowell'ı' olarak adlandırılan Ilıcalı, yirmili yaşlarında iflas etmişti. O zamanlarda kendi ülkesinde en tanınan figürlerden biri olması pek de olası görünmüyordu. Acun, şimdi Hull City'i Premier Lig'e taşıdığı aynı kararlılıkla, bu zorlukla yüzleştiğini söylüyor.

BBC muhabiri, Boğaziçi'nin kıyısındaki bir pazarda yürürken insanların Acun'u nereye gitse tanıdığını, fotoğraf çektirdiğini söylüyor.

Peki Neden Hull City?

Peki Neden Hull City?

Acun'un ilk aşkı her zaman spor, özellikle de futboldur. Türk devi Fenerbahçe'nin sadık ve tutkulu bir taraftarı olan Ilıcalı, İngiliz liglerine yönelmeden önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın sahipliğinde kısa bir süre yer almıştı.

'Seçeneklerden biri Derby County'ydi. Cardiff ve Swansea de seçenek olabilirdi ve Hull City bunlardan biriydi' diyen Acun, 'Uçağımla yarım günlüğüne Ehab Allam ile görüşmek üzere Hull'a uçtum. Humberside Havalimanı'na indim ve Hull'a geçtim.' diyerek anlatıyor. 

Humber Köprüsü'nün Boğaziçi Köprüsü ile olan benzerliğini görünce hemen etkilendiğini söyleyen Acun, 'Bu da ne? dedim. Beni çok heyecanlandırıp merak uyandırdı.' diyor.

Fakat olumsuz bir durumla da karşılaşmıştı.

O dönemde kulüp yönetimi ile taraftarlar arasındaki ilişki, kulübün adını 'Hull Tigers' olarak değiştirme yönündeki başarısız girişim nedeniyle onarılamaz boyutlardaydı. Acun, 'Ehab, kulübü insanları mutlu edecek birine satmak istediklerini söyledi. Ve o hissi aldım. Hayatımda hep duygularımın peşinden gittim ve hissettiğim mutluluk faktörü benim için en üst sıradaydı.' diyor.

2022'de Hull City'i satın alan Acun, takımına hem büyük vaatlerle geldi hem de taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 4 yıldır da aynı coşku artarak yaşanmaya devam ediyor.

Acun'un Hayatındaki En Büyük Başarısı

Acun'un Hayatındaki En Büyük Başarısı

BBC muhabiri, Acun'un İstanbul'dayken, olası bir transfer hedefiyle görüntülü arama gerçekleştirdiğini ve Hull City'nin Premier Lig planları hakkında 'büyüleyici bir ikna konuşması' yaptığını söylüyor.

'Görüşmenin sonunda, projeye duyduğu coşku sayesinde beni kesinlikle ikna etmişti.'

Fakat buralara gelmek, hiç de kolay değildi.

Mayıs 2025'te yalnızca averajla ligde kalmalarını sağlayan bir kümede kalma mücadelesi yaşandı. Yalnızca on iki ay içerisinde, play-off finalini kazanan 'kaplanlar' Premier Lig'e yükseldi.

Buradaki en önemli soru ise şu: 'Kariyerinde yaşadığı tüm başarılar arasında bu an nerede yer alıyor?'

'Bir numarada. Bana sekiz yıl verseniz, bunu başarabiliriz derdim. Dört buçuk yılda bu üst lige çıkışı elde etmek, iş hayatındaki en büyük başarım diyebilirim.' diyen Acun, şimdiden dünya devleri arasında yer alıyor.

Acun'la ilgili kaleme alınan satırlar ise şu şekilde:

'Eğlence dünyasının en büyük starlarıyla bir araya geldikten sonra, cumartesi öğle saatlerinde Manchester United'ın açılış maçı ziyaretiyle başlayarak futbolun elitleri arasında yerini alacak.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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