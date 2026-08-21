Acun Ilıcalı BBC’ye En Büyük Başarısını Açıkladı
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Takımı Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle Acun Ilıcalı'nın kariyer yolculuğu, tüm dünyanın dikkatini çekti. Ilıcalı'nın TV muhabirliğinden bugünlere taşıdığı kariyeri, bu kez BBC'nin radarında.
Acun, Hull City’nin Manchester United ile oynayacağı karşılaşma öncesinde BBC'den Mike White ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdi.
Kaynak: BBC
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Acun Ilıcalı'nın kariyer basamakları, BBC'ye konu oldu.
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Peki Neden Hull City?
Acun'un Hayatındaki En Büyük Başarısı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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