Acun Ilıcalı BBC’ye En Büyük Başarısını Açıkladı

Acun'un ilk aşkı her zaman spor, özellikle de futboldur. Türk devi Fenerbahçe'nin sadık ve tutkulu bir taraftarı olan Ilıcalı, İngiliz liglerine yönelmeden önce Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın sahipliğinde kısa bir süre yer almıştı.

'Seçeneklerden biri Derby County'ydi. Cardiff ve Swansea de seçenek olabilirdi ve Hull City bunlardan biriydi' diyen Acun, 'Uçağımla yarım günlüğüne Ehab Allam ile görüşmek üzere Hull'a uçtum. Humberside Havalimanı'na indim ve Hull'a geçtim.' diyerek anlatıyor.

Humber Köprüsü'nün Boğaziçi Köprüsü ile olan benzerliğini görünce hemen etkilendiğini söyleyen Acun, 'Bu da ne? dedim. Beni çok heyecanlandırıp merak uyandırdı.' diyor.

Fakat olumsuz bir durumla da karşılaşmıştı.

O dönemde kulüp yönetimi ile taraftarlar arasındaki ilişki, kulübün adını 'Hull Tigers' olarak değiştirme yönündeki başarısız girişim nedeniyle onarılamaz boyutlardaydı. Acun, 'Ehab, kulübü insanları mutlu edecek birine satmak istediklerini söyledi. Ve o hissi aldım. Hayatımda hep duygularımın peşinden gittim ve hissettiğim mutluluk faktörü benim için en üst sıradaydı.' diyor.

2022'de Hull City'i satın alan Acun, takımına hem büyük vaatlerle geldi hem de taraftar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 4 yıldır da aynı coşku artarak yaşanmaya devam ediyor.