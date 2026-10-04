E-postalarınızı Silerek Dünyayı Kurtarmak Mümkün mü? Dijital Karbon Ayak İzi Nedir?

İnternette gezerken ya da bir e-posta gönderirken çevreye zarar verdiğini düşünmemen çok normal. Ancak dijital dünyadaki her işlem, çalışmak için ciddi miktarda elektrik tüketen veri merkezleri ve sunucular üzerinden gerçekleşiyor. Asıl mesele ise bu elektriğin nereden geldiği. Temiz kaynaklar yerine fosil yakıtlarla üretilmesi, internetin karbon ayak izini büyütüyor.

Peki e-postaları silmek gerçekten işe yarıyor mu, yoksa yapmamız gereken çok daha önemli şeyler mi var?

Gel, birlikte bakalım.👇🏻