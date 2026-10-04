İstanbul'da Salı Günü Ulaşım Ücretsiz: Otobüs, Metro, Metrobüs ve Vapurda Ücret Yok
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda salı gününe özel bir uygulamayı duyurdu. Kararın gerekçesi, şehrin tarihindeki önemli bir dönüm noktasının yıl dönümüne denk gelmesi. Uygulama, İstanbul'daki başlıca ulaşım ağlarının büyük bölümünü kapsıyor ve gün boyunca sürecek.
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Salı günü ulaşımda ücret alınmayacak.
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Karar, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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