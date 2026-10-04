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İstanbul'da Salı Günü Ulaşım Ücretsiz: Otobüs, Metro, Metrobüs ve Vapurda Ücret Yok

İstanbul'da Salı Günü Ulaşım Ücretsiz: Otobüs, Metro, Metrobüs ve Vapurda Ücret Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 17:27
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda salı gününe özel bir uygulamayı duyurdu. Kararın gerekçesi, şehrin tarihindeki önemli bir dönüm noktasının yıl dönümüne denk gelmesi. Uygulama, İstanbul'daki başlıca ulaşım ağlarının büyük bölümünü kapsıyor ve gün boyunca sürecek.

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Salı günü ulaşımda ücret alınmayacak.

Salı günü ulaşımda ücret alınmayacak.

İBB'nin duyurusuna göre 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak. Uygulama otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistem hatlarını kapsıyor. Duyuruda belirli bir saat aralığı ya da istisna belirtilmedi.

Karar, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle alındı.

Karar, kurtuluş yıl dönümü nedeniyle alındı.

Ücretsiz ulaşım kararı, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle alındı. 6 Ekim 1923'te işgal kuvvetleri şehirden ayrıldı, Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve bu tarih her yıl şehrin kurtuluş günü olarak anılıyor.

Kapsam İstanbulkart entegrasyonuyla sınırlı.

Kapsam İstanbulkart entegrasyonuyla sınırlı.

Duyuruda yalnızca İstanbulkart entegrasyonuna dahil araçlar anıldığı için bu kapsamın dışında kalan hizmetler hakkında ayrı bir bilgi verilmedi. Marmaray gibi hatların durumu da duyuruda açıkça belirtilmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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