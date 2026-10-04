İstanbul'da Salı Günü Ulaşım Ücretsiz: Otobüs, Metro, Metrobüs ve Vapurda Ücret Yok

İBB'nin duyurusuna göre 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak. Uygulama otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistem hatlarını kapsıyor. Duyuruda belirli bir saat aralığı ya da istisna belirtilmedi.