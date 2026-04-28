Açlık Grevindeki Bir Maden İşçisi Elindeki Pazar Listesini Göstererek İsyan Etti

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 17:34

Aylardır maaşlarını alamayan Doruk Madencilik işçilerinin Ankara Kurtuluş Parkı'nda açlık grevi 9. gününe girdi. Biriken alacaklarını talep eden 110 madenci sloganlarıyla haklarını, tazminatlarını ve birikmiş ücretlerini talep ederken bir madencinin paylaştığı pazar listesi sosyal medyada dikkat çekti.

Aylardır ücretini alamayan işçi alamadığı alışveriş listesini basın mensuplarıyla paylaştı.

Üç çocuk babası olduğunu ifade eden madenci şu ifadeleri kullandı;

'Bu bizden sorumlu arkadaşlar gelsin! Gelsin! Benim çocuğumun, kızımın, oğlumun hakkını versin. Burada hakkını versin. Ben 23 Nisan'ı kutlattım. Nasıl kutlattım biliyor musunuz? Parasız! Yanımda olmadan! 'Baba ben senin yanında sabah senin yanında yattım, senin yatağında yattım, senin kokunu çektim' dedi. Ben bunu duyarken gücüme gitti, ağladım ama belli etmedim. Yazıklar olsun bu millete, yazıklar olsun bu devlete ya! Yeter artık ya! Kendimizi öldürelim de kurtulalım artık ya! Alın bizi götürün, cesetlerimizi alın götürün ya! Yeter artık ya! Sadaka istemiyoruz! Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz! Çok basit ya! Pazar listesi ya! Bunları alamadığımın listesi! Buraya göster abi, alamadığımın listesi!'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
