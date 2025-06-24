Acilinden Fransızca Öğrenmek İsteyeceğiniz Bir Ses: Solann

Biraz aşk dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hepimizi Fransızca'ya yeniden aşık edecek bir şarkıcı keşfettik. İşte karşımızda hem sesi hem de şarkıları ile hepimizi büyüleyen bir ses: Solann! Müziğin sesini açalım çünkü başlıyoruz!