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Acilinden Fransızca Öğrenmek İsteyeceğiniz Bir Ses: Solann

etiket Acilinden Fransızca Öğrenmek İsteyeceğiniz Bir Ses: Solann

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 23:13

Biraz aşk dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hepimizi Fransızca'ya yeniden aşık edecek bir şarkıcı keşfettik. İşte karşımızda hem sesi hem de şarkıları ile hepimizi büyüleyen bir ses: Solann! Müziğin sesini açalım çünkü başlıyoruz!

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1. Rome

2. Les Ogres

3. Petit Corps

4. Crash

5. L'oiseau

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6. Marcher Droit

7. Tout Cramer

8. Narcisse

9. Préambule

10. Monstrueuse

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11. Appelle-moi Sorcière

12. Mayrig

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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