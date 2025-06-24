Acilinden Fransızca Öğrenmek İsteyeceğiniz Bir Ses: Solann
Biraz aşk dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hepimizi Fransızca'ya yeniden aşık edecek bir şarkıcı keşfettik. İşte karşımızda hem sesi hem de şarkıları ile hepimizi büyüleyen bir ses: Solann! Müziğin sesini açalım çünkü başlıyoruz!
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1. Rome
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2. Les Ogres
3. Petit Corps
4. Crash
5. L'oiseau
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6. Marcher Droit
7. Tout Cramer
8. Narcisse
9. Préambule
10. Monstrueuse
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11. Appelle-moi Sorcière
12. Mayrig
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