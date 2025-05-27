Acil Bir İşi Bitirmek İstediğinde İlham Olacak 13 Parça
Bazen bir işe başlamak çok zor olur... Bazen de başlarsın ama bir türlü bitiremezsin... İşte tam böyle anlarda hem o ihtiyacımız olan gazı verecek hem de ilham olacak şarkılar vardır. Gelin birlikte o şarkıları keşfedelim. Hazırsanız oturun işinizin başına, takın kulaklıkları çünkü başlıyoruz!
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1. OneRepublic - Counting Stars
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2. Coldplay - Paradise
3. Imagine Dragons - It's Time
4. Fun - We Are Young
5. Jack Johnson - Upside Down
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6. Travie McCoy ft. Bruno Mars - Billionaire
7. The Killers - Mr. Brightside
8. Phil Collins - Another Day In Paradise
9. Daft Punk - Instant Crush
10. Train - Hey, Soul Sister
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11. Whitney Houston & Mariah Carey - When You Believe
12. OneRepublic - Good Life
13. U2 - Beautiful Day
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