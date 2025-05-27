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Acil Bir İşi Bitirmek İstediğinde İlham Olacak 13 Parça

etiket Acil Bir İşi Bitirmek İstediğinde İlham Olacak 13 Parça

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 23:50

Bazen bir işe başlamak çok zor olur... Bazen de başlarsın ama bir türlü bitiremezsin... İşte tam böyle anlarda hem o ihtiyacımız olan gazı verecek hem de ilham olacak şarkılar vardır. Gelin birlikte o şarkıları keşfedelim. Hazırsanız oturun işinizin başına, takın kulaklıkları çünkü başlıyoruz!

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1. OneRepublic - Counting Stars

2. Coldplay - Paradise

3. Imagine Dragons - It's Time

4. Fun - We Are Young

5. Jack Johnson - Upside Down

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6. Travie McCoy ft. Bruno Mars - Billionaire

7. The Killers - Mr. Brightside

8. Phil Collins - Another Day In Paradise

9. Daft Punk - Instant Crush

10. Train - Hey, Soul Sister

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11. Whitney Houston & Mariah Carey - When You Believe

12. OneRepublic - Good Life

13. U2 - Beautiful Day

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