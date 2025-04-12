Açıklamada Bulundu: Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu Tepkilerin Odağı Oldu!

'Arkadaşlar haberlerde gördüğünüz kişi ben değilim. İsim soy isim benzerliği lütfen hesabıma yorum yapmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Lütfen artık hesabıma yorum yapmayın' ifadelerini kullanan futbolcu Berk Çetin ortada bir karışıklık olduğunu dile getirdi.