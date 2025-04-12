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Açıklamada Bulundu: Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu Tepkilerin Odağı Oldu!

Açıklamada Bulundu: Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu Tepkilerin Odağı Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 11:25

Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmesinin ardından olay sosyal medyada gösterilen tepkilerle birlikte gündeme damga vurmuştu. Danla Bilic'in, yaptığı açıklamalarla aylardır taciz edildiğini söylemesinin ardından Berk Çetin, avukatı aracılığıyla açıklamada bulunmuştu.

Şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berk Çetin'le aynı isme sahip futbolcu Berk Çetin sosyal medya hesabından aldığı tepkiler sonrası açıklamada bulundu.

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Danla Bilic geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddialarıyla manşetlere yerleşmişti. Ünlü influencer aynı isim tarafından darp edildiğini açıkladı.

Danla Bilic geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddialarıyla manşetlere yerleşmişti. Ünlü influencer aynı isim tarafından darp edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada darp edildiğini ve aylardır şikayetçi olduğu Berk Çetin'le yaşadıklarını anlatan Danla Bilic, ardından yüzünün halini paylaşmıştı.

Yaşananlardan bu içeriğimizde:

O paylaşımdan da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Berk Çetin'in şiddet görüntüleri ortaya çıkarken aynı isme sahip bir futbolcu sosyal medya hesabına gelen kötü yorumların ardından açıklamada bulundu.

Berk Çetin'in şiddet görüntüleri ortaya çıkarken aynı isme sahip bir futbolcu sosyal medya hesabına gelen kötü yorumların ardından açıklamada bulundu.

'Arkadaşlar haberlerde gördüğünüz kişi ben değilim. İsim soy isim benzerliği lütfen hesabıma yorum yapmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, Danla Bilic'in başına gelen bu kötü olay için çok üzgünüm, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haberlerde bahsedilen kişi ben değilim. Herkes gibi bir ailem ve işim var bu şekilde yaptığınız kötü yorumlar hayatımı etkiliyor. Lütfen artık hesabıma yorum yapmayın' ifadelerini kullanan futbolcu Berk Çetin ortada bir karışıklık olduğunu dile getirdi.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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