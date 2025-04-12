Açıklamada Bulundu: Danla Bilic'i Darp Eden Berk Çetin'le Aynı İsme Sahip Futbolcu Tepkilerin Odağı Oldu!
Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edilmesinin ardından olay sosyal medyada gösterilen tepkilerle birlikte gündeme damga vurmuştu. Danla Bilic'in, yaptığı açıklamalarla aylardır taciz edildiğini söylemesinin ardından Berk Çetin, avukatı aracılığıyla açıklamada bulunmuştu.
Şiddet görüntüleri ortaya çıkan Berk Çetin'le aynı isme sahip futbolcu Berk Çetin sosyal medya hesabından aldığı tepkiler sonrası açıklamada bulundu.
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Danla Bilic geçtiğimiz ay eski sevgilisi tarafından taciz edildiği iddialarıyla manşetlere yerleşmişti. Ünlü influencer aynı isim tarafından darp edildiğini açıkladı.
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Berk Çetin'in şiddet görüntüleri ortaya çıkarken aynı isme sahip bir futbolcu sosyal medya hesabına gelen kötü yorumların ardından açıklamada bulundu.
İşte o paylaşım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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