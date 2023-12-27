“Abi Azcık Göbek Atalım Ya” İsteğini Sonuna Kadar Karşılayacak 12 Şarkı
“Abi Azcık Göbek Atalım Ya” İsteğini Sonuna Kadar Karşılayacak 12 Şarkı
Bu aralar TikTok yüzünden hepimizin ağzında 'Abi azcık göbek atalım yaa' repliği var. Bu repliğin hakkını verebilecek şarkılarımızı sizin için derledik!
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1. INJI - BELLYDANCING
2. Eftalya Yağcı - Darbuka
3. ALIZADE - Şu An
4. Lil Zey & Rosalie. - 80 Kere
5. Eftelya - Dansöz
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6. Ozan Doğulu feat. Atiye - Aşkistan
7. Sezen Aksu - Rakkas
8. Shakira - Ojos Así
9. Akon - Bananza (Belly Dancer)
10. Fatih Bogalar ft. Ahmed Binali - Te Ma Etmaje
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11. Atiye - Maazallah
12. AZIS - Sen Trope / АЗИС - Сен Тропе
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