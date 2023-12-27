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“Abi Azcık Göbek Atalım Ya” İsteğini Sonuna Kadar Karşılayacak 12 Şarkı

etiket “Abi Azcık Göbek Atalım Ya” İsteğini Sonuna Kadar Karşılayacak 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 05:01

Bu aralar TikTok yüzünden hepimizin ağzında 'Abi azcık göbek atalım yaa' repliği var. Bu repliğin hakkını verebilecek şarkılarımızı sizin için derledik!

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1. INJI - BELLYDANCING

2. Eftalya Yağcı - Darbuka

3. ALIZADE - Şu An

4. Lil Zey & Rosalie. - 80 Kere

5. Eftelya - Dansöz

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6. Ozan Doğulu feat. Atiye - Aşkistan

7. Sezen Aksu - Rakkas

8. Shakira - Ojos Así

9. Akon - Bananza (Belly Dancer)

10. Fatih Bogalar ft. Ahmed Binali - Te Ma Etmaje

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11. Atiye - Maazallah

12. AZIS - Sen Trope / АЗИС - Сен Тропе

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