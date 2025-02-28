Abdullah Öcalan’ın Tarihi Çağrısı Hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama
Abdullah Öcalan’ın Tarihi Çağrısı Hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK lider Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında “Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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