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Abdullah Öcalan’ın Tarihi Çağrısı Hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama

Abdullah Öcalan’ın Tarihi Çağrısı Hakkında Ekrem İmamoğlu’ndan Açıklama

Abdullah Öcalan Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.02.2025 - 10:28 Son Güncelleme: 28.02.2025 - 10:54

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK lider Abdullah Öcalan’ın tarihi çağrısı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında “Terörü bitirecek, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin helalliğini alacak her girişim ülkemiz adına değerlidir ve önemlidir. Bu vesileyle çağrıyı değerli buluyoruz” dedi. 

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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ketenhelva

arkadaş herkes mi aklını kaybetti.. herkese bir anda ne oldu ya delirmek iş değil

Bozkurt

Kamuoyu baskısından korkuyorlar. Ulusal herhangi bir değeri korumak için ileri atıldığında faşist, ulusalcı, ırkçı diye yaftalanmanın temelleri 12-13 sene ön... Devamını Gör

ipimle kuşağım

bu tarz açıklamaları yapmaları aslında bir zorunluluk bunu anlıyorum. ama bir tanesi de çıkıp biz bunu daha önce yaşadık ve sonuçları yıkım oldu, tedbirli am... Devamını Gör

Bozkurt

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