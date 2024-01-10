Abdulkadir Selvi'nin Açtığı 'Ali Koç' Tartışmasına Fatih Altaylı'da Dahil Oldu! 'Sen Kim Bilir Neler Yedin?'
Abdulkadir Selvi'nin Açtığı 'Ali Koç' Tartışmasına Fatih Altaylı'da Dahil Oldu! 'Sen Kim Bilir Neler Yedin?'
Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi ardından olayı köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi Ali Koç'u FETÖ'cülükle suçlayarak 'Siz FETÖ'nün ananaslarını yerken, ben FETÖ'yle mücadele ediyordum' ifadelerini kullanmıştı.
Selvi'nin ifadelerine gazeteci Fatih Altaylı'dan sert bir yanıt geldi. Selvi'nin yaptığı şeyin FETÖ taktiği olduğunu söylen Altaylı, 'Ananas mananas diyor, sen kim bilir neler yedin? Bayılıyorum bu badem bıyıklılara.' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa'nın ertelenmesi sonrası çıkan tartışmaların arkası gelmiyor.
Geçtiğimiz hafta kaleme aldığı 'Koç gibi organize' başlıklı köşe yazısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alan Abdulkadir Selvi, "Yurtta sulh, cihanda sulh' pankartını hazırlatıyor, Atatürk resimlerini tişörtlere bastırıyor. Sonuç olarak 'Koç' gibi bir organizasyonla Süper Kupa maçı sabote ediliyor' ifadelerini kullanmıştı.
Selvi'nin sözlerine katıldığı canlı yayında yanıt veren Ali Koç, 'Yurtta sulh cihanda sulh pankartımızı FETÖ’ye bağlıyorlar, ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun.' ifadelerini kullanmıştı.
Koç'un ifadelerine 'FETÖ darbe girişiminde canımı ortaya koymak pahasına mücadele verdim' diyerek cevap veren Selvi 'Siz o zaman FETÖ’nün hediye ettiği ananasları yemekle meşguldünüz... Rahmetli Mustafa Koç, bir röportajında FETÖ’yle görüştüğünü anlatmıştı. FETÖ’nün ses kaydında geçen ananasları doğrulamış ve “Bana ananas yollandı. Ben de aradım teşekkür ettim. Gayet de lezzetliydi” demişti. FETÖ bana ananas göndermedi... Ali Koç siz FETÖ’nün ananaslarını yerken, ben FETÖ’yle mücadele ediyordum. FETÖ bana 17 suç duyurusunda bulundu. Senin hakkında bir suç duyurusunda bulundu mu? Benim FETÖ’ye karşı verdiğim mücadelenin zekatını versem 40 Ali Koç eder...' dedi.
Tartışmalara son olarak gazeteci Fatih Altaylı'da dahil oldu. YouTube üzerinden yayınladığı gündem değerlendirmesinde konuya değinen Altaylı, Ali Koç'un FETÖ ile bağlantısı gibi bir ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Selvi'nin yaptığı şeyin FETÖ taktiği olduğunu söyleyen Altaylı, 'Ali Koç için bin tane eleştiri yapabilirim ama FETÖ'cü komik bir yakıştırma. Ananas ananas diyor, ya ananas hediye geldi diyorsun kim bilir sen neler yedin Abdülkadir Selvi. Bayılıyorum bu badem bıyıklılara ya. En ufak bir utanmaları olmadan herkese her şeyi söyleyebiliyorlar.' dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
x : kulağıma ahlaksız bir şeyler söyle + : abdülkadir selvi x : bir daha söyle
((GİBİ))Dirt talkta kalp kırılmaz bunun bi ölçüsü bi adabı var. Bu ettiğin lafın karşındaki heycanlandıracağını falan düşünmen çok hastalıklı! 😅😅😅
fatih reis sende olmasan...