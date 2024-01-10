Abdulkadir Selvi'nin Açtığı 'Ali Koç' Tartışmasına Fatih Altaylı'da Dahil Oldu! 'Sen Kim Bilir Neler Yedin?'

Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesi ardından olayı köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi Ali Koç'u FETÖ'cülükle suçlayarak 'Siz FETÖ'nün ananaslarını yerken, ben FETÖ'yle mücadele ediyordum' ifadelerini kullanmıştı.

Selvi'nin ifadelerine gazeteci Fatih Altaylı'dan sert bir yanıt geldi. Selvi'nin yaptığı şeyin FETÖ taktiği olduğunu söylen Altaylı, 'Ananas mananas diyor, sen kim bilir neler yedin? Bayılıyorum bu badem bıyıklılara.' ifadelerini kullandı.