ABD Başkanı Donald Trump Dede Oldu

Donald Trump'ın Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump, Barron Trump isminde beş çocuğu bulunuyor.

Trump'ın torunları ise şöyle:

Donald Jr.'ın Kai Madison, Donald John Trump III, Tristan, Spencer ve Chloe adlarında beş çocuğu var.

Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın Arabella, Joseph ve Theodore isimli üç çocuğu var.

Eric Trump'ın ise Eric ve Carolina isimli iki çocuğu bulunurken Tiffanny Trump'ın doğum yapmasıyla Alexander Trump Boulos bir torunu daha oldu.