ABD Başkanı Donald Trump Dede Oldu
Açıklamalarıyla alışılmışın dışında başkan olan Donald Trump, dede oldu. Trump kızı Tiffany Trump, erkek bebek dünyaya getirdi. Böylece Donald Trump, 11'inci kez dede olmuş oldu.
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Donald Trump ile ilgili bu kez politika dışı bir haber geldi. Trump dede oldu.
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Bebeği olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Trump'ın beş çocuğu ve 11 torunu var.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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