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ABD Başkanı Donald Trump Dede Oldu

ABD Başkanı Donald Trump Dede Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.05.2025 - 18:02

Açıklamalarıyla alışılmışın dışında başkan olan Donald Trump, dede oldu. Trump kızı Tiffany Trump, erkek bebek dünyaya getirdi. Böylece Donald Trump, 11'inci kez dede olmuş oldu.

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Donald Trump ile ilgili bu kez politika dışı bir haber geldi. Trump dede oldu.

Donald Trump ile ilgili bu kez politika dışı bir haber geldi. Trump dede oldu.

Donald Trump’ın üç evlilikten beş çocuğu var. 10 torunu bulunan Trump’a bir torun haberi daha geldi. Trump’ın 31 yaşındaki kızı Tiffany Trump, Michael Boulos ile olan evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Doğum haberini Tiffany Trump, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bebeği olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bebeği olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Tiffany Trump, bebeğinin ayağını sosyal medya hesabından paylaştı ve “atlı oğlumuz Alexander Trump Boulos dünyaya hoş geldin. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyoruz! Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederiz!” notunu düştü. 

Kızını “Müstesna bir genç kadın” olarak nitelendiren Donald Trump, Tiffany’nin hamile olacağını da “Bir bebeği olacak. Bu çok güzel” sözleriyle duyurmuştu.

Trump'ın beş çocuğu ve 11 torunu var.

Trump'ın beş çocuğu ve 11 torunu var.

Donald Trump'ın Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump, Barron Trump isminde beş çocuğu bulunuyor.

Trump'ın torunları ise şöyle:

Donald Jr.'ın Kai Madison, Donald John Trump III, Tristan, Spencer ve Chloe adlarında beş çocuğu var. 

Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın Arabella, Joseph ve Theodore isimli üç çocuğu var. 

Eric Trump'ın ise  Eric ve Carolina isimli iki çocuğu bulunurken Tiffanny Trump'ın doğum yapmasıyla Alexander Trump Boulos bir torunu daha oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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