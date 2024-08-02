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A101’e Gelse Diye Beklediğimiz Mitsubishi Heavy Klima Alınır mı?

etiket A101’e Gelse Diye Beklediğimiz Mitsubishi Heavy Klima Alınır mı?

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:11

Sıcak yaz günlerinde serinlemek, kışın ise sıcak bir ortamda bulunmak, konforlu bir yaşam alanının temel taşlarından biridir. Bu nedenle, kaliteli ve güvenilir bir klima seçimi yapmak, evde rahatlık arayan herkes için önemlidir. Bu içerikte Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W(S) A 9000 BTU/h Inverter Duvar Tipi Klimayı sizler için inceledik. 

Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Sessizlikte Rahatlık: Huzur Dolu Bir Yaşam Alanı!

Sessizlikte Rahatlık: Huzur Dolu Bir Yaşam Alanı!

Mitsubishi Heavy klimalar, gelişmiş inverter teknolojisi ile donatılmıştır. Bu klimalar, sessiz çalışma özelliği ile bilinir. Düşük ses seviyeleri, gece uykunuzu veya gündüz dinlenmenizi bozmaz, evinizde huzurlu bir ortam yaratır.

Çevre Dostu Klima

Çevre Dostu Klima

Mitsubishi Heavy klima çevre dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu klima A enerji sınıfı ile yüksek enerji verimliliği sunar ve enerji tüketimini minimize ederek karbon ayak izinizi azaltır. Bu sayede, hem düşük enerji faturaları hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanır. Mitsubishi Heavy klima çevreye duyarlı yaşam tarzını benimseyenler için ideal bir tercihtir.

Antimikrobik Fan: Kötü Bakterilere Son!

Antimikrobik Fan: Kötü Bakterilere Son!

Mitsubishi Heavy Inverter Klima Silver Serisi, antimikrobiyal özellikleri ile temizlik ve güvenliği artırır. Özel antimikrobiyal fan küf, bakteri ve mikropları etkili bir şekilde yok eder, böylece ortamı temiz ve sağlıklı tutar. Ayrıca, cihaz çalışmadığında oluşabilecek kötü kokuları engelleyerek, her zaman ferah bir hava sağlar.

Kendi Kendini Temizleyen Akıllı Klima: Temizlik Her Zaman Yanınızda

Kendi Kendini Temizleyen Akıllı Klima: Temizlik Her Zaman Yanınızda

Mitsubishi Heavy Inverter Klima Silver Serisi, iç ünitesinde gelişmiş bir otomatik temizleme sistemine sahiptir. Cihaz çalışmayı tamamladıktan sonra, bu sistem devreye girer ve sonraki 2 saat boyunca temizlik işlemi yapar. Kullanıcı tarafından aktif veya pasif hale getirilebilen bu özellik küf oluşumunu önler, hava kalitesini korur ve cihaz parçalarının ömrünü uzatır. Bu sayede, uzun süreli performans ve hijyen sağlar.

Üç Sensörle Kesintisiz Konfor: Sıcaklık ve Nem Kontrolü Sizinle

Üç Sensörle Kesintisiz Konfor: Sıcaklık ve Nem Kontrolü Sizinle

Evinizde konforu sağlamak için sıcaklık ve nem kontrolü kritik bir rol oynar. Mitsubishi Heavy klimalar, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla üç hassas sensörle donatılmıştır. İç ünitede bir sıcaklık ölçer ve bir nem ölçer, dış ünitede ise ek bir sıcaklık ölçer bulunur. Bu sensörler, ortamın ideal koşullarını sürekli izleyerek en iyi konforu sunar ve enerji verimliliğini artırır.

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Yüksek Enerji Verimliliğiyle Tasarruf ve Konfor Sağlayan Bu Ürün İle İlgili Yorumlara Göz Atalım...

Yüksek Enerji Verimliliğiyle Tasarruf ve Konfor Sağlayan Bu Ürün İle İlgili Yorumlara Göz Atalım...

Çok az yakıyor. Nem alma fonksiyon süper. Diğer klimalar hasta ederken nemsiz hava insanı çok rahatlatıyor.

Yatak odamızda sessiz konforlu uyku sağlıyor daha iyisi olamaz.

F/P 10/10 Kesinlikle tavsiye ederim.

Evinizin atmosferini değiştirecek bu muhteşem ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

Hepsiburada
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