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5 Yıldızlı Otele Gitse Bile Temiz Hissedemeyen Titizlere Seyahat Boy Temizlik Ürünleri

etiket 5 Yıldızlı Otele Gitse Bile Temiz Hissedemeyen Titizlere Seyahat Boy Temizlik Ürünleri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 09:32

Temizlik konusunda titizseniz, her konaklama deneyiminde kendi hijyen standartlarınızı sağlamak isteyebilirsiniz. Yüksek kaliteli temizlik ürünleriyle seyahat ederken, hem konforlu hem de hijyenik bir ortam yaratmanız mümkün.Titiz gezginler sizler için bu içerikte seyahat ederken yanınıza almanız gereken pratik hijyen ürünlerini paylaşıyoruz.

Bu içerik 30.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Instagramda paylaşılan bu videoda titiz bir seyahatçinin hijyenik ürünlerle dolu çantasını ve kullandığı ürünleri görüyoruz.Sizler için videodaki ürünler ve benzerlerini listeledik.

Unifree Tek Kullanımlık Banyo Havluları Kamp Havlusu

Unifree Tek Kullanımlık Banyo Havluları Kamp Havlusu

Tek kullanımlık havlular sık seyahat edenler ve spor salonları, spa gibi alanları düzenli kullananlar için daha hijyenik bir çözüm sunar. Unifree tek kullanımlık banyo havluları %100 biyolojik olarak parçalanabilir viskozdan yapılmıştır.  69,8 x 139,7 cm boyutundaki süper emici bu havlular ile maksimum hijyen sağlamak çok kolay. Linki burada.

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Febreze Kumaş Tazeleyici Sprey

Febreze Kumaş Tazeleyici Sprey

Febreze Kumaş Tazeleyici’nin kompakt 79 ml boyutu, çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz oldukça pratik bir ürün. Kumaşları tazeleyen ve kötü kokuları nötralize eden bu sprey, konaklama alanlarınızda hijyen hissini artırır. Linki burada.

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MOTHER-K Seyahat Biberonu Kurutma Rafı Seti

MOTHER-K Seyahat Biberonu Kurutma Rafı Seti

Seyahat ederken bebek bakımını kolaylaştırmak artık çok daha pratik! MOTHER-K Seyahat Biberonu Kurutma Rafı Seti, özellikle hareket halindeyken biberon ve diğer bebek eşyalarının temizliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış harika bir ürün. Kompakt ve taşınabilir yapısı sayesinde, biberonları etkili bir şekilde kurutabilir ve hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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Hipruict Bulaşık Yıkama Mendilleri

Hipruict Bulaşık Yıkama Mendilleri

Yolculuklarınızda ve dışarıda yemek yaparken temizlik ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir çözüm sunan Hipruict Bulaşık Yıkama Mendilleri, pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sağlar. Bu özel mendiller, yağ ve kirleri hızlıca temizleyip, bulaşıkları kolayca yıkamanıza yardımcı olur. Hafif tasarımı sayesinde çantanızda yer kaplamaz, her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Linki burada.

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Resteril Antibakteriyel Alkolsüz Klozet Kapağı Temizleyici

Resteril Antibakteriyel Alkolsüz Klozet Kapağı Temizleyici

Hijyen ve temizlik, özellikle seyahatlerde büyük önem taşır. Resteril  Antibakteriyel Alkolsüz Klozet Kapağı Temizleyici, bu ihtiyacı karşılamak için ideal bir üründür. Alkolsüz formülü sayesinde hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir ve klozet kapağını etkili bir şekilde temizler. Antibakteriyel özellikleri, zararlı mikroorganizmaları yok ederek hijyenik bir ortam sağlar. Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Solo Dezenfektan Yüzey Temizleme Mendili

Solo Dezenfektan Yüzey Temizleme Mendili

Hijyen standartlarınızı her zaman yüksek tutmak için ideal bir çözüm olan Solo Dezenfektan Yüzey Temizleme Mendili, etkili ve pratik bir temizlik deneyimi sunar. Özel dezenfektan formülü, yüzeylerdeki bakterileri ve virüsleri hızlıca öldürür, temiz ve güvenli bir ortam sağlar. Kullanımı son derece kolay olan bu mendiller, seyahatlerde, evde veya ofiste rahatça kullanılabilir. Her ortamda bulunması gereken bu muhteşem ürünün linki burada.

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Domol Hijyen Sağlayıcı Sprey

Domol Hijyen Sağlayıcı Sprey

Domol Hijyen Sağlayıcı Sprey yüzeylerde etkili bir dezenfeksiyon sağlar ve zararlı bakteriler ile mikropları hızlıca öldürür. Ferahlatıcı ve temiz bir ortam yaratırken, aynı zamanda yüzeylerin temizliğini de üst seviyeye çıkarır. Tüm seyahatlerinizde yanınızda götürmek isteyeceğiniz bu ürünü satın almak için linke tıklayınız.

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Domol Hijyen Sağlayıcı Bez

Domol Hijyen Sağlayıcı Bez

Domol Hijyen Sağlayıcı Bez özellikle otel, cafe gibi toplu kullanım alanındaki tuvaletlerde hijyen sağlaması açısından kullanılabilir. Seyahatlerde yanınızda taşıyabileceğiniz gibi evde temizlik yaparken de kullanabilirsiniz. Mendiller kutunun içerisinde tekli paketler halinde bulunur. İçeriğinde yer alan maddeler sayesinde kullandığınız yüzeylerde maksimum hijyen sağlar. Linki burada.

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Eventerde Yapışkan Tüy Giderici Rulo

Eventerde Yapışkan Tüy Giderici Rulo

Çok amaçlı tüy alma rulosu saçları, tozu, kağıt artıklarını ve yemek kırıntılarını her yüzeyden kolayca çıkarır ve temiz bırakır. Evde veya seyahatte, giysilerdeki istenmeyen tüyleri ve tozları hızla temizlemek için de kullanabileceğiniz bu ürün, yapışkan yüzeyi sayesinde zahmetsiz bir temizlik çözümü sunuyor. Satın almak için linke tıktık.

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Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey

Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey

Bulunduğunuz ortam farketmeksizin her zaman taze ve hoş bir hava ortamı yaratmak istiyorsanız, Febreze Hava Ferahlatıcı Sprey tam size göre! Güçlü formülü ile kötü kokuları hızla nötralize eder ve ferahlatıcı bir koku bırakır. Sadece birkaç püskürtme ile ortamın havasını anında tazeleyebilirsiniz. Linki burada.

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