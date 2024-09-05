A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Macerası Başlıyor
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Macerası Başlıyor
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Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.
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Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkartılırken Hakan Çalhanoğlu'nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Türkiye'nin aday kadrosu
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