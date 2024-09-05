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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Macerası Başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi Macerası Başlıyor

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 14:04

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'e çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımımız, dev turnuva sonrası ilk kez sahaya çıkıyor. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile kozlarını paylaşacak.

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Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Bizim Çocuklar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkartılırken Hakan Çalhanoğlu'nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıkları bulunan Semih Kılıçsoy aday kadrodan çıkartılırken Hakan Çalhanoğlu'nun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Türkiye'nin aday kadrosu

Türkiye'nin aday kadrosu

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg), Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

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