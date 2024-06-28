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90'lı Yıllarda Yaşayan İnsanlar O Zamanların Nasıl Olduğunu Bizlerle Paylaşıyor

90'lı Yıllarda Yaşayan İnsanlar O Zamanların Nasıl Olduğunu Bizlerle Paylaşıyor

Aden
Aden - Onedio Üyesi
28.06.2024 - 20:01

Bugünkü içeriğimizde 90'lı yıllarda yaşayan kişilerin o dönemlere dair anılarını sizler için topladık. Siz de 90'lı yıllarda yaşama şansına sahip olduysanız anılarınızı bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "90'lar müthişti çünkü eğlenecek ve farklı insanlarla bağlanacak fırsatlarımız olsa da kendimize zaman ayıracak vaktimiz de oluyordu."

1. "90'lar müthişti çünkü eğlenecek ve farklı insanlarla bağlanacak fırsatlarımız olsa da kendimize zaman ayıracak vaktimiz de oluyordu."

2. "Moda gerçekten zirvesindeydi çünkü herkesin giydikleri kendine özgü ve özeldi!"

2. "Moda gerçekten zirvesindeydi çünkü herkesin giydikleri kendine özgü ve özeldi!"

3. "Teknolojinin gelişmesiyle hepimiz büyülenmiştik ama günümüzdeki gibi kötü bir anlamda büyülenme değildi."

3. "Teknolojinin gelişmesiyle hepimiz büyülenmiştik ama günümüzdeki gibi kötü bir anlamda büyülenme değildi."

'Her şey sadece yeni ve heyecan uyandırıcıydı.'

4. "Bence 90'ların en iyi yanı müzikti."

4. "Bence 90'ların en iyi yanı müzikti."

'Hala 90'ların müziği kadar yaratıcı müzik türleri yok diye düşünüyorum.'

5. "Hepimiz çok optimistik ve mutluyduk."

5. "Hepimiz çok optimistik ve mutluyduk."

'Şimdi herkes depresif.'

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6. "İstediğin zaman ulaşılamaz olabiliyordun çünkü cep telefonları yoktu. Arkadaşlarınla dışarı çıkınca tamamiyle özgürdün!"

6. "İstediğin zaman ulaşılamaz olabiliyordun çünkü cep telefonları yoktu. Arkadaşlarınla dışarı çıkınca tamamiyle özgürdün!"

7. "Eski konsollardan arkadaşlarınla beraber çift kişilik oyunlar oynayabilmek çok çılgıncaydı."

7. "Eski konsollardan arkadaşlarınla beraber çift kişilik oyunlar oynayabilmek çok çılgıncaydı."

8. "Ekonomi iyiydi ve maaşınla gerçekten geçinebiliyordun..."

8. "Ekonomi iyiydi ve maaşınla gerçekten geçinebiliyordun..."

9. "Bugüne kıyasla hayat çok daha güvenli ve huzurlu hissediyordu."

9. "Bugüne kıyasla hayat çok daha güvenli ve huzurlu hissediyordu."

'Dışarıda her an korku içinde yaşamıyorduk.'

10. "O dönemin çizgifilmleri ayrı bir güzeldi."

10. "O dönemin çizgifilmleri ayrı bir güzeldi."
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11. "Daha sosyal medya diye bir kavram yoktu ve yaşamlarımız çok daha basitti."

11. "Daha sosyal medya diye bir kavram yoktu ve yaşamlarımız çok daha basitti."

12. "90'larda büyüyen bir çocuk olarak dışarıda oynayabilen son nesillerden birisi olduğum için gurur duyuyorum."

12. "90'larda büyüyen bir çocuk olarak dışarıda oynayabilen son nesillerden birisi olduğum için gurur duyuyorum."

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Benim 90'larım 7'den 77'ye ve Susam Sokağı'yla geçti, o zamanlar çok güzeldi şimdi herşey daha rezil, gün güneşli insanlar çok eşli

ömer

#12 Çok güzel bir tweet vardı bununla alakalı “Bir gün hepimiz arkadaşlarımızla son kez saklambaç oynadık ve kimse bunu fark etmedi”

Vengo

90 lardaki ailece çıktığımız tatiller😭akşamları gidilen aile tavernası, sakallı müzisyen abinin çaldığı taverna müzikleri, önümüzde pipetli şişe kola, metal... Devamını Gör