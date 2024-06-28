90'lı Yıllarda Yaşayan İnsanlar O Zamanların Nasıl Olduğunu Bizlerle Paylaşıyor
90'lı Yıllarda Yaşayan İnsanlar O Zamanların Nasıl Olduğunu Bizlerle Paylaşıyor
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde 90'lı yıllarda yaşayan kişilerin o dönemlere dair anılarını sizler için topladık. Siz de 90'lı yıllarda yaşama şansına sahip olduysanız anılarınızı bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "90'lar müthişti çünkü eğlenecek ve farklı insanlarla bağlanacak fırsatlarımız olsa da kendimize zaman ayıracak vaktimiz de oluyordu."
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2. "Moda gerçekten zirvesindeydi çünkü herkesin giydikleri kendine özgü ve özeldi!"
3. "Teknolojinin gelişmesiyle hepimiz büyülenmiştik ama günümüzdeki gibi kötü bir anlamda büyülenme değildi."
4. "Bence 90'ların en iyi yanı müzikti."
5. "Hepimiz çok optimistik ve mutluyduk."
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6. "İstediğin zaman ulaşılamaz olabiliyordun çünkü cep telefonları yoktu. Arkadaşlarınla dışarı çıkınca tamamiyle özgürdün!"
7. "Eski konsollardan arkadaşlarınla beraber çift kişilik oyunlar oynayabilmek çok çılgıncaydı."
8. "Ekonomi iyiydi ve maaşınla gerçekten geçinebiliyordun..."
9. "Bugüne kıyasla hayat çok daha güvenli ve huzurlu hissediyordu."
10. "O dönemin çizgifilmleri ayrı bir güzeldi."
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11. "Daha sosyal medya diye bir kavram yoktu ve yaşamlarımız çok daha basitti."
12. "90'larda büyüyen bir çocuk olarak dışarıda oynayabilen son nesillerden birisi olduğum için gurur duyuyorum."
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Benim 90'larım 7'den 77'ye ve Susam Sokağı'yla geçti, o zamanlar çok güzeldi şimdi herşey daha rezil, gün güneşli insanlar çok eşli
#12 Çok güzel bir tweet vardı bununla alakalı “Bir gün hepimiz arkadaşlarımızla son kez saklambaç oynadık ve kimse bunu fark etmedi”
90 lardaki ailece çıktığımız tatiller😭akşamları gidilen aile tavernası, sakallı müzisyen abinin çaldığı taverna müzikleri, önümüzde pipetli şişe kola, metal... Devamını Gör