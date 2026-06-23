90’ların Ruhunu İliklerinize Kadar Hissettirecek Mobb Deep Şarkıları
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Kaset çalarların pillerini tazeleyin, bol paça pantolonları dolaptan çıkarın ve New York’un o tekinsiz, dumanlı, meşhur Queensbridge sokaklarına doğru bir zaman yolculuğuna hazırlanın zira bugün, 90'lar Doğu Yakası hip-hop sahnesinin çiğ, karanlık ve en tavizsiz ruhunu iliklerinize kadar hissettiren efsanevi ikili Mobb Deep’in dünyasına giriyoruz!
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Shook Ones, Pt. II
Survival of the Fittest
Quiet Storm
Hell on Earth (Front Lines)
Temperature’s Rising
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Burn
Get Away
Win or Lose
Eye for a Eye
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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