90’ların Ruhunu İliklerinize Kadar Hissettirecek Mobb Deep Şarkıları

90’lar hip-hop dünyası çok karışıktı. Mobb Deep de Doğu Yakası-Batı Yakası geriliminin tam ortasında kaldı. Özellikle Tupac Shakur ile yaşadıkları olaylar yıllarca konuşuldu. Tupac, Hit ’Em Up diss parçasında Mobb Deep’e açık açık gönderme yaptı. Bunun nedeni Prodigy’nin bir röportajda Tupac hakkında söylediği bazı sözlerdi. Prodigy aslında çocukluğundan beri orak hücre anemisiyle mücadele ediyordu ve bazen fiziksel olarak çok zor dönemler geçiriyordu. Tupac’ın onun sağlık durumuyla ilgili alaycı sözleri ise hip-hop tarihinin en sert ve tartışmalı anlarından biri olarak kaldı. Ama Mobb Deep geri adım atan bir grup değildi. Diss savaşlarının ortasında bile tavırlarını korudular. Bu yüzden insanlar onları rol yapan gangsterler kategorisine hiçbir zaman koymadı.