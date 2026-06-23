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90’ların Ruhunu İliklerinize Kadar Hissettirecek Mobb Deep Şarkıları

etiket 90’ların Ruhunu İliklerinize Kadar Hissettirecek Mobb Deep Şarkıları

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
23.06.2026 - 20:01
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Kaset çalarların pillerini tazeleyin, bol paça pantolonları dolaptan çıkarın ve New York’un o tekinsiz, dumanlı, meşhur Queensbridge sokaklarına doğru bir zaman yolculuğuna hazırlanın zira bugün, 90'lar Doğu Yakası hip-hop sahnesinin çiğ, karanlık ve en tavizsiz ruhunu iliklerinize kadar hissettiren efsanevi ikili Mobb Deep’in dünyasına giriyoruz!

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Shook Ones, Pt. II

Prodigy ve Havoc çocuk yaşta tanıştı. İkisi de New York’un Queensbridge Houses adlı dev sosyal konut kompleksinde büyüdü. Burası öyle sıradan bir mahalle değildi, adeta hip-hop laboratuvarıydı. Aynı bölgeden Nas, Marley Marl ve daha birçok rap efsanesi çıkmıştı. Ama Mobb Deep’in farkı, mahalleyi romantikleştirmemeleriydi. Onlar yaşadıkları yeri savaş alanı gibi anlattı.

Survival of the Fittest

Prodigy aslında müzikal bir aileden geliyordu. Büyükbabası caz müzisyeni, annesi ise eski bir kız grubu üyesiydi. Yani teorik olarak daha parlak bir kariyer yolu seçebilirdi. Ama o, Queensbridge’in sertliğini anlatmayı tercih etti. Havoc ise grubun gizli silahıydı. İnsanlar genelde Prodigy’nin soğuk ve tehditkar flow’una odaklanıyordu ama grubun karanlık atmosferini kuran kişi çoğunlukla Havoc’un prodüksiyonlarıydı.

Quiet Storm

1995 yılında çıkan The Infamous, şehir korkusunu müziğe döküyordu. O dönem Batı Yakası daha funk ve gösterişli bir sound’a kayarken, Mobb Deep New York’un soğuk asfaltını dinleyicinin suratına çarptı.

Hell on Earth (Front Lines)

Albümün en büyük bombası tabii ki Shook Ones, Pt. II oldu. Bugün bile hip-hop tarihinin en sevilen beat’lerinden biri kabul ediliyor. Havoc o efsane beat’i yanlışlıkla hızını değiştirerek buldu. Yani hip-hop tarihinin en unutulmaz altyapılarından biri biraz kazara büyü sayesinde doğdu.

Temperature’s Rising

8 Mile filmindeki rap battle sahnelerinde bile Mobb Deep enerjisi hissediliyor. Çünkü onların müziği, battle rap kültürünün sertliğini çok etkiledi. Hatta yıllarca sayısız freestyle videosunda arka planda Mobb Deep beat’i kullanıldı.

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Burn

90’lar hip-hop dünyası çok karışıktı. Mobb Deep de Doğu Yakası-Batı Yakası geriliminin tam ortasında kaldı. Özellikle Tupac Shakur ile yaşadıkları olaylar yıllarca konuşuldu. Tupac, Hit ’Em Up diss parçasında Mobb Deep’e açık açık gönderme yaptı. Bunun nedeni Prodigy’nin bir röportajda Tupac hakkında söylediği bazı sözlerdi. Prodigy aslında çocukluğundan beri orak hücre anemisiyle mücadele ediyordu ve bazen fiziksel olarak çok zor dönemler geçiriyordu. Tupac’ın onun sağlık durumuyla ilgili alaycı sözleri ise hip-hop tarihinin en sert ve tartışmalı anlarından biri olarak kaldı. Ama Mobb Deep geri adım atan bir grup değildi. Diss savaşlarının ortasında bile tavırlarını korudular. Bu yüzden insanlar onları rol yapan gangsterler kategorisine hiçbir zaman koymadı.

Get Away

Prodigy’nin yazdığı sözlerde tuhaf bir sinema dili vardı. Adam resmen kurşun sesini betimleyebiliyordu. Kısa cümlelerle büyük bir gerilim yaratıyordu.

Win or Lose

Ayrıca kendisi inanılmaz kitap okuyan biriydi. Sokak hayatını anlatırken bile metafor kullanıyordu. Bu durum Mobb Deep’i sıradan gangster rap gruplarından ayırdı. Çünkü onların müziğinde yalnızca öfke değil, psikolojik baskı da vardı. Dinlerken insanın omzunda görünmez bir stres birikiyor.

Eye for a Eye

2017 yılında Prodigy’nin hayatını kaybetmesi hip-hop dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Özellikle eski kuşak rapçiler onun için gerçek bir yazar tanımını kullandı. Bugün drill rap, trap ya da karanlık underground sound’ların çoğunda Mobb Deep izi var. Özellikle İngiltere drill sahnesindeki soğuk atmosferin köklerinde bile onların etkisini hissedebiliyorsunuz. Birçok modern prodüktör hala Havoc’un davul düzenlerini taklit etmeye çalışıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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