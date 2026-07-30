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9 Yıl Önce Türkiye’de Kullanımı Yasaklanan Booking.com Yeniden Açılıyor

9 Yıl Önce Türkiye’de Kullanımı Yasaklanan Booking.com Yeniden Açılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 12:18
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Türkiye’de yaklaşık dokuz yıldır yürürlükte olan Booking.com erişim kısıtlamasında son viraja girildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan yeni yasa teklifi TBMM’ye sunulurken, küresel devin yerli tatilcilere yeniden hizmet vermesinin önü açılıyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye’de uzun süredir merakla takip edilen dijital turizm kısıtlamasında tarihi bir dönüm noktasına gelindi.

Türkiye’de uzun süredir merakla takip edilen dijital turizm kısıtlamasında tarihi bir dönüm noktasına gelindi.

Yaklaşık dokuz yıldır ülke içindeki oteller için rezervasyon yapılmasına izin vermeyen dünyaca ünlü seyahat platformu Booking.com’un yeniden tam kapasite hizmet sunması için ilk resmi adım atılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda hazırlanan ve dokuz maddeden oluşan yeni turizm kanun teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi durumunda, vatandaşlar Türkiye sınırları içerisindeki konaklama tesisleri için platform üzerinden doğrudan oda ayırtabilecek. Mevcut uygulamada Türkiye’deki kullanıcılar, söz konusu sistem aracılığıyla yalnızca yurt dışındaki otelleri inceleyip rezervasyon yapabiliyordu; yurt içi tesislerin listelenmesi ve satışa sunulması ise erişim engeli kararları doğrultusunda durdurulmuş durumdaydı.

Mevcut kısıtlama, geçmiş yıllarda yerli acentelerin haksız rekabet iddiaları ve platformun Türkiye’deki yasal mevzuat yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediği gerekçesiyle mahkemeye taşınmış ve erişim engeli kararıyla sonuçlanmıştı. Hazırlanan yeni yasal düzenleme ise hem dijital pazardaki rekabet dengelerini korumayı hem de Booking.com’un Türkiye’deki mevzuata uyum sağlayarak pazarda yeniden yer almasını hedefliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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