9 Yıl Önce Türkiye’de Kullanımı Yasaklanan Booking.com Yeniden Açılıyor
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Türkiye’de yaklaşık dokuz yıldır yürürlükte olan Booking.com erişim kısıtlamasında son viraja girildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda hazırlanan yeni yasa teklifi TBMM’ye sunulurken, küresel devin yerli tatilcilere yeniden hizmet vermesinin önü açılıyor.
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Türkiye’de uzun süredir merakla takip edilen dijital turizm kısıtlamasında tarihi bir dönüm noktasına gelindi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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