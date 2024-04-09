Görüş Bildir
Haberler
TV
9 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

9 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
09.04.2024 - 08:14

9 Nisan Salı günü Ramazan'ın son gününde, bayram öncesi kanallarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merakla bekleniyor. Sevilen dizilerin yeni bölümlerinin Ramazan Bayramı tatilinde yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 9 Nisan Salı FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

9 Nisan Salı TRT1 Yayın Akışı

9 Nisan Salı TRT1 Yayın Akışı

  • 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

  • 07:00 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Kod Adı Kırlangıç

  • 17:00 Lingo Türkiye

  • 18:10 Ramazan Sevinci

  • 19:50 Ana Haber

  • 20:20 İddiaların Aksine

  • 20:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

  • 00:00 Kara Ağaç Destanı

  • 02:30 Lingo Türkiye

  • 03:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

9 Nisan Salı SHOW TV Yayın Akışı

9 Nisan Salı SHOW TV Yayın Akışı

  • 07:15 Güzel Günler (Yerli Sinema)

  • 10:30 Sultan (Yerli Sinema)

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

  • 23:15 Sandık Kokusu

  • 02:15 Kızılcık Şerbeti

  • 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

9 Nisan Salı ATV Yayın Akışı

9 Nisan Salı ATV Yayın Akışı

9 Nisan Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

9 Nisan Salı NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Kızıl Goncalar

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:45 Korkma Ben Yanındayım

  • 16:30 Yabani

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

  • 22:30 Yabani

  • 01:30 Kızıl Goncalar

  • 04:00 Kefaret

9 Nisan Salı Kanal D Yayın Akışı

9 Nisan Salı Kanal D Yayın Akışı
İçeriğin Devamı Aşağıda

9 Nisan Salı STAR TV Yayın Akışı

9 Nisan Salı STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

  • 22:15 Dedemin Fişi (Yerli Sinema)

  • 00:30 Yerli Dizi Tekrarı

  • 03:00 Aramızda Kalsın

9 Nisan Salı Pazartesi TV8 Yayın Akışı

9 Nisan Salı Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8'de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 13:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/ Ramazan

  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın