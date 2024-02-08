8 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Şubat Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Almanya’da asker sıkıntısı yaşanıyor ve 'lejyoner taburları' gündemde. İlk olarak, ülkede doğmuş- büyümüş ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerinin askere alınması gündeme geldi. Plan gerçekleşirse, Alman Ordusu’nun bir kısmı 'Paralı Türk askerler'den oluşacak. Planda paralı Türk askerlerin alacakları maaşlar da belirlendi.
TV100 ekranlarında yer alan Eşit Ağırlık programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini söyledi.
'Pucca' Pınar Işık, son yılların en popüler isimlerinden biri. Başı davalarla belada olan Pucca, bu kez de ev sahibinin iddialarıyla gündeme geldi. 16 aydır kira ödemediğini iddia eden ev sahibine Pucca'dan yanıt gecikmedi.
İnci Taneleri dizisinin son bölümüne Dilber yine dansıyla damgasını vurdu! 'Keskin bakışlı, yılan kavisli, sivri dilli' Dilber'in dans performansı yine çok ama çok beğenildi.
O3 Medya imzalı Sandık Kokusu, Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı Sandık Kokusu dizisi, yayınlanan her bölümüyle seyircinin beğenisini topluyor. Çarşamba akşamları seyirci karşısına çıkan diziye başarılı oyuncu Sercan Batur konuk olacak.
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Gazeteci Murat Güloğlu'nun Şiddet Gören Doktorla İlgili Yaptığı Açıklama Tepki Çekti
Survivor All Star 2024'e sonradan katılan Avatar Atakan'ın daha bir gün öncesinde dahi yarışmayı yorumlamaya devam etmesi kahkaha attırdı. Hem çaktırmama çabasına hem de yarışmaya olan bağlılığına yorum yağdı. 👇
İnci Taneleri'nin yeni bölümünde Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendiren Yılmaz Erdoğan, sesiyle büyüledi!
Dilber'e gitmek boşanma sebebi midir? Gelin birlikte öğrenelim!
DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir köprüye Abdullah Öcalan’ın posterini astı. Bu olay büyük tepkileren neden oldu.
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