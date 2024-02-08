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"Slay Avukat" Açıkladı: Dilber'e Gitmek Boşanma Sebebi midir?

"Slay Avukat" Açıkladı: Dilber'e Gitmek Boşanma Sebebi midir?

Avukat Boşanma
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
08.02.2024 - 22:47

Dilber'e gitmek boşanma sebebi midir? Gelin birlikte öğrenelim!

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Bildiğiniz üzere Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakterini canlandırdığı İnci Taneleri dizisi son dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi.

Bildiğiniz üzere Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakterini canlandırdığı İnci Taneleri dizisi son dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi.

Dilber'in dansı ve dizide yayınlanan pavyon sahnelerinden sonra sosyal medya yıkıldı biliyorsunuz ki. Hatta Dilber'in kıyafeti yok sattı, pavyonlara yüzde 100 zam bile geldi.

Dilber'in dansı ve dizide yayınlanan pavyon sahnelerinden sonra sosyal medya yıkıldı biliyorsunuz ki. Hatta Dilber'in kıyafeti yok sattı, pavyonlara yüzde 100 zam bile geldi.

Ülkemizde pavyonun eğlence kültürünün bir parçası olduğunu biliyoruz. Tarla satan mı ararsınız, yastık altına atılanları bozduran mı...

Ülkemizde pavyonun eğlence kültürünün bir parçası olduğunu biliyoruz. Tarla satan mı ararsınız, yastık altına atılanları bozduran mı...

Birçok kadın ne yazık ki bu konudan muzdarip...

Peki evi barkı olmayan Dilber'e gitmek boşanma sebebi midir? Gelin birlikte bakalım!

Peki evi barkı olmayan Dilber'e gitmek boşanma sebebi midir? Gelin birlikte bakalım!

Dilber dansı gündem olduktan sonra bu konuda birçok soru aldığını söyleyen Avukat Erkan Yalçın, pavyona gitmenin boşanma sebebi olup olmadığını açıkladı.

Dilber dansı gündem olduktan sonra bu konuda birçok soru aldığını söyleyen Avukat Erkan Yalçın, pavyona gitmenin boşanma sebebi olup olmadığını açıkladı.
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Yalçın, pavyona gitmenin güven sarsıcı bir hareket olduğunu ve bu nedenle de boşanma sebebi olarak kabul edildiğini ifade etti.

Yalçın, pavyona gitmenin güven sarsıcı bir hareket olduğunu ve bu nedenle de boşanma sebebi olarak kabul edildiğini ifade etti.

İşte Erkan Yalçın'ın açıklaması 👇🏻

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