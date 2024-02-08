Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujni Görevden Alındı: Ordu Yönetimi Değiştirilecek!
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujni Görevden Alındı: Ordu Yönetimi Değiştirilecek!
Ukrayna'nın en üst düzey askeri yetkilisi Genelkurmay Başkanı Zalujni'nin görevden alındığı duyuruldu.
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Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna ordusunda önemli bir değişiklik meydana geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, ordunun en üst kademesindeki bir görevden almanın kararını açıkladı.
Alınan karar sonucunda Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni görevden alındı ve yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy getirildi.
Zelenkskiy atama ile ilgili yaptığı açıklamada “Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi ile bir araya geldik. Ukrayna'yı iki yıl boyunca savunduğu için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde kimlerin yer alabileceğini ele aldık. Yenilenmenin zamanı geldi” dedi.
Zelenskiy, Zaluzhnyi'ye teşekkür ederek “Bugün orduda nelerin değişmesi gerektiğini açıkça konuştuk. Valerii Zaluzhnyi’ye Ukrayna devleti için takımda kalmasını teklif ettim” açıklamalarını yaptı.
Zaluzhnyi’yi yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Sırskiy’i atadığını açıklayan Zelenskiy, “Bugün General Albay Aleksandr Sırskiy’i Genelkurmay Başkanı olarak atadım” diyerek Ukrayna ordusunun üst kademeleriyle de fikir alışverişinde bulunduğunu da ifade etti.
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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise açıklamasında “2024, hazırlıklı olmamız gereken yeni değişiklikleri de beraberinde getirecek. Yeni yaklaşımlara, yeni stratejilere ihtiyacımız var. Bugün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin liderliğini değiştirme ihtiyacı konusunda bir karar verildi” dedi.
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