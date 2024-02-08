Kiracısına Tehditler Savuran Dükkan Sahibi Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından Özür Diledi
Kiracısına Tehditler Savuran Dükkan Sahibi Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından Özür Diledi
İstanbul Pendik’te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, dükkan sahibi, kiracısını 'Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık' diyerek tehdit etmişti. Dükkan sahibi, bugün kiracısından özür diledi ve 'İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız.' dedi
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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcut 10 bin TL olan kirasının %50 artırılarak 15 bin TL olmasını talep etti. Dükkan sahibi de kirayı 50 bin TL çıkarmak istedi.
Yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca mal sahibi, özür diledi.
"Çıkarsa dua edeceğim"
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