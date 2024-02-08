Kiracısına Tehditler Savuran Dükkan Sahibi Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından Özür Diledi

“Bu benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. 2022 senesinde 6 bin 250 ödeme yaptı. İdare ettik, sesimizi çıkarmadık, yalvardık yakardık, 2023 senesinde de 10 bin lira ödedi. Dükkanın kirası o zaman 30 bin lira idi. 2024’e geldik kendisini çağırdım rica ettim. Durumu anlattım, beni dinlemedi sinirlendirdi. ‘200 bin TL bana para vereceksin yoksa çıkmam, mahkemeye verirsen 3 buçuk sene sürer’ dedi. Ben de sinirlendim ve o esnada bu kelimeleri kullandım. Bana yakışmayan kelimelerdi, sinirlendiğim için söyledim'