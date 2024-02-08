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Kiracısına Tehditler Savuran Dükkan Sahibi Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından Özür Diledi

Kiracısına Tehditler Savuran Dükkan Sahibi Kendisine Gelen Tepkilerin Ardından Özür Diledi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.02.2024 - 19:59

İstanbul Pendik’te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, dükkan sahibi, kiracısını 'Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık' diyerek tehdit etmişti. Dükkan sahibi, bugün kiracısından özür diledi ve 'İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız.' dedi

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Ertuğrulgazi Mahallesi'nde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcut 10 bin TL olan kirasının %50 artırılarak 15 bin TL olmasını talep etti. Dükkan sahibi de kirayı 50 bin TL çıkarmak istedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcut 10 bin TL olan kirasının %50 artırılarak 15 bin TL olmasını talep etti. Dükkan sahibi de kirayı 50 bin TL çıkarmak istedi.

Bu durum üzerine ikili arasında bir anlaşmazlık başladı. Dükkan sahibi, kiracısını tehdit ederek, 'Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık' şeklinde sözlerle kiracısını çıkarmaya çalıştı. Bu gerilimli anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O anlar 👇

Yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca mal sahibi, özür diledi.

Yaşananlar sosyal medyaya yansıyınca mal sahibi, özür diledi.

“Bu benim 8 yıllık kiracım. Kendi kafasına göre ödeme yapıyor. 2022 senesinde 6 bin 250 ödeme yaptı. İdare ettik, sesimizi çıkarmadık, yalvardık yakardık, 2023 senesinde de 10 bin lira ödedi. Dükkanın kirası o zaman 30 bin lira idi. 2024’e geldik kendisini çağırdım rica ettim. Durumu anlattım, beni dinlemedi sinirlendirdi. ‘200 bin TL bana para vereceksin yoksa çıkmam, mahkemeye verirsen 3 buçuk sene sürer’ dedi. Ben de sinirlendim ve o esnada bu kelimeleri kullandım. Bana yakışmayan kelimelerdi, sinirlendiğim için söyledim'

"Çıkarsa dua edeceğim"

"Çıkarsa dua edeceğim"

'Bunun için özür dilerim. Kiracımın çıkmasını istiyorum. Çıkarsa birinci ayın kirasını istemiyorum, 50 bin lira. İkinci ayın kirasını da istemiyoruz. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Dostluğumuz baki kalsın, bu şekilde çıkmasını istiyoruz. Çıkarsa kendisine dua edeceğim. Kendisinden de özür diliyorum. O anda gözüm görmedi, ‘Ne yaparsa yapsın çekerse çeksin’ dedim. Biz kendisini ikna edeceğiz. İki ay kirasını almayacağız. Taşınmasına da yardımcı olacağız. Biz kendimiz kullanmak istiyoruz. Kendi yerimizi kendimiz kullanmak istiyoruz”

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