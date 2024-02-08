Ekrem İmamoğlu’na AK Partili Seçmenden Tebrik: “Size Helal Olsun”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Üsküdar’daydı. Bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelerek, AK Parti’ye oy verdiğini ancak Üsküdar’daki kaçak kafeleri yıktığı için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.