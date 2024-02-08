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Ekrem İmamoğlu’na AK Partili Seçmenden Tebrik: “Size Helal Olsun”

Ekrem İmamoğlu’na AK Partili Seçmenden Tebrik: “Size Helal Olsun”

Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.02.2024 - 19:06

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Üsküdar’daydı. Bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu’nun yanına gelerek, AK Parti’ye oy verdiğini ancak Üsküdar’daki kaçak kafeleri yıktığı için kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

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İBB, Üsküdar sahilinde bulunan ve kaçak olan kafelere karşı büyük mücadele vermişti.

İBB, Üsküdar sahilinde bulunan ve kaçak olan kafelere karşı büyük mücadele vermişti.

Olaylı yıkımlarla sahil hattı bu manzaran kurtulmuş ve yeniden vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştu.

Olaylı yıkımlarla sahil hattı bu manzaran kurtulmuş ve yeniden vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştu.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Üsküdar’da, bir vatandaştan bu konu hakkında teşekkür aldı.

Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Üsküdar’da, bir vatandaştan bu konu hakkında teşekkür aldı.

İşte AK Parti seçmeni ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananlar👇

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