Ekrem İmamoğlu’na AK Partili Seçmenden Tebrik: “Size Helal Olsun”
Ekrem İmamoğlu’na AK Partili Seçmenden Tebrik: “Size Helal Olsun”
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İBB, Üsküdar sahilinde bulunan ve kaçak olan kafelere karşı büyük mücadele vermişti.
Olaylı yıkımlarla sahil hattı bu manzaran kurtulmuş ve yeniden vatandaşların hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştu.
Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Üsküdar’da, bir vatandaştan bu konu hakkında teşekkür aldı.
İşte AK Parti seçmeni ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananlar👇
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