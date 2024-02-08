Murat Kurum’dan Başak Demirtaş Yorumu: “Bu Kadar Hevesliyken Neden Bu Kararı Aldı?”
Murat Kurum’dan Başak Demirtaş Yorumu: “Bu Kadar Hevesliyken Neden Bu Kararı Aldı?”
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, DEM Parti’den aday adayı olan ancak son açıklama ile adaylıktan vazgeçtiğini duyuran Başak Demirtaş hakkında ilk kez yorumda bulundu. Kurum, karşı tarafta kaos yaşandığını iddia ederek, “Nasıl bir pazarlık yapıldı acaba?” ifadelerini kullandı.
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Tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti’den İBB adayı olmak istediğini açıklamıştı.
Ancak DEM Parti’de adaylık görüşmeleri yapılırken Demirtaş açıklamada bulunmuş ve aday adaylığından çekildiğini ifade etmişti.
İstanbul’da yaklaşan yerel seçimler için kritik bir hamle olan bu kararı AK Parti İBB aday Murat Kurum yorumladı.
“Karşı tarafta gördüğümüz bir kaos ve karmaşa var. Düne kadar çok hevesliyken, neden bu geri çekilme kararı aldı bilmiyoruz.”
“Bir yerden talimat mı geldi? Baskı mı geldi?”
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