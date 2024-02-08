Murat Kurum’dan Başak Demirtaş Yorumu: “Bu Kadar Hevesliyken Neden Bu Kararı Aldı?”

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, DEM Parti’den aday adayı olan ancak son açıklama ile adaylıktan vazgeçtiğini duyuran Başak Demirtaş hakkında ilk kez yorumda bulundu. Kurum, karşı tarafta kaos yaşandığını iddia ederek, “Nasıl bir pazarlık yapıldı acaba?” ifadelerini kullandı.